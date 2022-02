chambal river car accident : राजस्थान में नदी में गिरी बारातियों की कार, दूल्हे समेत 9 की मौत

राजस्थान में हुए दर्दनाक हादसे में दूल्हे समेत 9 लोगों की मौत हो गई. हादसा कोटा शहर में हुआ है. चंबल नदी में कार गिरने (Car Fell In Kota Chambal River) के बाद गाड़ी में सवार दूल्हे समेत 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. चंबल नदी में गिरी बारातियों की कार (chambal river groom death) मध्य प्रदेश के उज्जैन जा रही थी. हादसे के बाद सीएम अशोक गहलोत ने शोक जताया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...



UP Election Live : 1 बजे तक 35.88 फीसद वोटिंग, सपा का आरोप- फर्रुखाबाद में ईवीएम पर चुनाव चिह्न नहीं

यूपी में एक बजे तक 35.88 फीसदी मतदान हुआ है. यह आंकड़े वोटर टर्न आउट ऐप से लिये गये हैं. चुनाव में धांधली को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. सपा ने फर्रुखाबाद में ईवीएम से चुनाव चिह्न गायब होने के आरोप लगाए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

UP-पंजाब में वोटिंग, हिमाचल के सीएम ने आम जनता से की वोट करने की अपील

हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर यूपी और पंजाब की की जनता से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील (jairam on up assembly election) की है. बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. जिसमें 627 प्रत्याशी मैदान में हैं. वहीं, पंजाब में 117 विधानसभा सीटों से अपनी किस्मत आजमा रहे 1304 उम्मीदवारों की किस्मत का (UP AND PUNJAB ASSEMBLY ELECTION) फैसला होगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

केवल राजनीति करना हमारा लक्ष्य नहीं, हमारा प्रयास नाहन का विकास है: राजीव बिंदल

प्रदेश सरकार की तहफ से जिला सिरमौर और नाहन क्षेत्र में खेल गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1.94 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई (sports activities in sirmaur) है. जिसके लिए नाहन के विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने सीएम जयराम ठाकुर और खेल मंत्री राकेश पठानिया का आभार जताया (Rajeev Bindal on jairam government) है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल कांग्रेस का सदस्यता अभियान तेज, डलहौजी में पार्टी के साथ जुड़े 5 हजार नए सदस्य

हिमाचल कांग्रेस इन दिनों प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाए (Himachal Congress Membership Campaign) हुए है. बात अगर डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहां भी कांग्रेस के कार्यकर्ता मैदान में डटे हुए हैं और बूथ स्तर पर लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...



अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस, सीएम जयराम ने बधाई दी

हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्थापना दिवस पर दोनों राज्यों की जनता को बधाई दी है. 20 फरवरी 1987 को दो नए राज्य मिजोरम (mizoram foundation day) और अरुणाचल प्रदेश (arunachal pradesh foundation day) अस्तित्व में आए थे. ये दोनों भारत के 23वें और 24वें राज्य बने थे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

अवैध शराब मामले में आबकारी विभाग की एक और बड़ी कार्रवाई, सिरमौर में शराब फैक्ट्री सील

हिमाचल में अवैध शराब के मामले (Illegal liquor cases in Himachal) में कर एवं आबकारी विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में विभाग ने सिरमौर जिले में बड़ी कार्रवाई की है. अब जिले के पांवटा साहिब के नारीवाला में शराब की एक फैक्ट्री सील की गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...



शिमला के जाखू में निजी होटल में लगी आग, टला बड़ा हादसा

हिमाचल में सर्दियों का मौसम खत्म होने को है, लेकिन आगजनी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही (fire incident in SHIMLA) है. प्रदेश में आए दिन आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे लाखों का नुकसान हो रहा है. ताजा मामला शिमला शहर के जाखू का है, जहां एक निजी होटल में (Fire in private hotel in Jakhu) आग लग गई. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, किन्नौर में बर्फबारी का दौर जारी

किन्नौर में बर्फबारी (snowfall in kinnaur) का दौर जारी है. कल्पा, छितकुल, रकछम, कुनो चारंग, सांगला में 3 इंच के करीब (fresh snowfall in hp) बर्फबारी हुई है. बर्फबारी के चलते पानी, बिजली की समस्या उत्पन्न हो सकती है. यहां पढ़ें पूरी खबर...



प्रति व्यक्ति आय में हिमाचल का जलवा, 50 साल में 300 गुणा की छलांग

हिमाचल ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में 50 साल में 300 गुणा बढ़ोतरी की छलांग लगाई है. हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय में खेती बागवानी का अहम रोल रहा है. इसके अलावा पर्यटन सेक्टर में भी (Tourism Sector in Himachal) हिमाचल प्रदेश ने अच्छा काम किया है. यदि वर्ष 2020 में कोविड महामारी न आई होती तो यह (per capita income in himachal) आंकड़ा 2 लाख से अधिक हो जाता. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ये भी पढ़ें: DGP से लेकर NIA तक रहे जिस अफसर के कायल, आज उस IPS अरविंद नेगी पर देशद्रोह का आरोप