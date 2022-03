भाजपा की जीत पर बोले पीएम मोदी- बीजेपी की नीयत और नीति पर जनता ने लगाई मुहर

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से भाजपा गदगद है. यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भाजपा की जीत से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए भाजपा मुख्यालय पहुंचे, यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ. इसके बाद पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चार राज्यों में भाजपा की जीत (Assembly Election Results 2022) में उनके योगदान को सराहा. साथ ही पीएम ने भाजपा की प्रचंड जीत के लिए जनता का आभार जताया. यहां पढे़ं पूरी खबर...

भाजपा की जीत से यह साफ हो गया है कि सरकार के बाद सरकार बनती है: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतगणना के बीच और बाद में नेता बराबर बयान देते रहे. भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी और विकास कार्यों को श्रेय दिया. इसी कड़ी में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने केंद्रीय नेतृत्व को बधाई दी है. इस खास मौके पर भाजपा कार्यालय दीपकमल चक्कर में जीत का जश्न जोर शोर से मनाया (victory celebration in shimla) गया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

जनादेश स्वीकार, लेकिन जयराम सरकार को खुश होने की जरूरत नहीं, हिमाचल में कांग्रेस की होगी वापसी: मुकेश अग्निहोत्री

देश के 5 राज्यों से चुनावी नतीजों पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस को जनादेश स्वीकार है. हालांकि उन्होंने कहा कि (Mukesh Agnihotri reaction on election results) हिमाचल में परिस्थितियां अलग है. यहां जनता भाजपा सरकार से तंग आ चुकी है. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार करेगी और कार्यकार्यताओं का मनोबल कैसे बढ़ाना है इसको लेकर चिंतन किया जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पंजाब के बाद हिमाचल में आम आदमी पार्टी की नजर, भाजपा -कांग्रेस के नाराज नेताओं के जुड़ने का दावा

पंजाब में प्रचंड बहुमत से सत्ता पर काबिज होने के बाद अब आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी चुनावों की रणनीति बनाने में जुट गई है. वीरवार को हिमाचल आम आदमी पार्टी के प्रभारी रितनेश गुप्ता शिमला(Ritnesh Gupta reached Shimla) पहुंचे, जहां उनका पार्टी कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया और जश्न मनाया गया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कोरोना महामारी और विपक्ष के दुष्प्रचार के बावजूद चार राज्यों में कमल का फूल खिलना बड़ी राजनीतिक विजय: धूमल

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि पांच राज्यों के चुनावों में चार प्रदेशों में फिर से सत्ता में वापस आना बहुत बड़े गौरव की बात है जिसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को जाता है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र : प्रदेश में 69 नहीं, केवल बनेंगे 9 एनएच : जयराम ठाकुर

चुनावों से पहले 2017 में भाजपा के केंद्रीय नेता और मंत्री नितिन गडकरी द्वारा घोषित 69 एनएच के मुद्दे पर आज सदन में विपक्ष ने सरकार को खूब घेरा. इन एनएच के निर्माण को केंद्र से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है. सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि 69 एनएच के स्थान पर अब 9 एनएच का ही निर्माण (National Highway to be built in Himachal)होगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग पर रोक, सुरक्षित पैराग्लाइडिंग के मापदंडों को पूरा करने के दिए आदेश

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध घाटी बीड़ बिलिंग में मंगलवार को अधिक ऊंचाई से गिरने के कारण एक पायलट और पर्यटक की मौत थी जिसके बाद जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आगामी आदेशों तक पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी (paragliding banned in Kangra) है. उपायुक्त कांगड़ा ने आदेशों के तहत जिला पर्यटन विकास अधिकारी को सभी पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर और पायलट का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा (paragliding banned till further orders) गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

चंबा में एक डिपो होल्डर पर गिर सकती है गाज, जानें आखिर क्या है वजह

पंचायती राज अधिनयम के मुताबिक जो चुनिन्दा प्रतिनिधि है खासकर प्रधान, विधायक, एमपी या वार्ड सदस्य उसके परिवार के पास राशन का डिपो नहीं होना चाहिए. लेकिन ग्रांम पंचायत जडेरा से प्रधान चुनकर आने वाले व्यक्ति के पास राशन का सरकारी डिपो भी है. ऐसे में अब पंचायत प्रधान को एक पद छोड़ना पड़ सकता है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हमीरपुर में बाइपास मार्ग पर चरस और चिट्टे की खेप बरामद बरामद, पांच दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी

नशे के खिलाफ हमीरपुर पुलिस को बड़ी सफलता (Police recovered charas and chitta in hamirpur) मिली है. बाईपास मार्ग पर पुलिस ने दो लोगों से बड़ी मात्रा में 94.82 चरस (Police caught charas in hamirpur) और 21.76 ग्राम चिट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की है. पुलिस थाना हमीरपुर के प्रभारी निर्मल सिंह ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

चंबा: राजकीय प्राथमिक पाठशाला भद्रोह नाला में स्टाफ की कमी के कारण अंधकार में बच्चों का भविष्य

हिमाचल प्रदेश सरकार बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा के बड़े-बड़े दावे बेशक करती हो लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. बच्चों की बेहतर शिक्षा को लेकर मंत्री व विधायक ताल ठोकते रहते हैं, लेकिन जिला चंबा की कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिससे (Lack of staff in GPS Bhadroh Nala) बेहतर शिक्षा के दावों की पोल खुलती हुई नजर आएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शिमला में ऑनलाइन ठगी: पहले एप डाउनलोड कराया, फिर हड़प लिए रुपए

शिमला में ऑनलाइन ठगी का नया मामला सामने (online fraud in shimla)आया है. शातिरों के झांसे में आकर कर्मचारी ने 1 लाख 53 हजार 386 रुपए 98 पैसे गंवा दिए.ठगी का यह मामला अजीबोगरीब है. पुलिस को दी शिकायत में (Online fraud case registered in Shimla)चरणजीव वर्मा निवासी टाइप-1 ब्लॉक बी, सेट नंबर-3 प्रेस कॉलोनी घोड़ा चौकी ने बताया कि उन्होंने उन्होंने पानी का बिल जमा करवाने के लिए मोहन वर्मा नाम के व्यक्ति को 828 रुपए दिए थे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ये भी पढ़ें : भारतीय स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई के लिए इसलिए जाते हैं रूस-यूक्रेन, जानें वजह