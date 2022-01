पांवटा साहिब: नेशनल हाईवे चंडीगढ़-देहरादून पर मिश्रवाला के पास एक दर्दनाक हादसा (Accident on NH Chandigarh Dehradun) पेश आया है. हादसे में सड़क पर पैदल चल रहे एक व्यक्ति को तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक मे जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो (man dies after truck hit in Paonta) गई. हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक सहित मौके पर फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर (Accident in Paonta Sahib) दी है.



प्राप्त जानकारी के अनुसार नुर हसन (60), पुत्र मासुम अली, निवासी मिश्रवाला पैदल अपने घर जा रहा था. तभी कोई अज्ञात वाहन आया और व्यक्ति को जोरदार टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया. बताया जा रहा है की व्यक्ति सड़क पर काफी देर तक पड़ा रहा और व्यक्ति के उपर से और भी कई वाहन गुजर गए. काफी देर बाद आसपास के लोगों ने सड़क पर खून से लथपथ व्यक्ति को देखा तो मौके पर इकट्ठा हो गए.

लोगों ने तुरंत प्रभाव से उस व्यक्ति को सिविल अस्पताल पांवटा साहिब लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. वहीं पांवटा साहिब के डीएसपी वीर बहादुर (DSP Paonta Sahib on Accident) ने बताया की सड़क पर पैदल चल रहे एक व्यक्ति को वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति की मौत हो गई. उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

