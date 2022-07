नाहन: जिला सिरमौर के तहत उपमंडल शिलाई में शुक्रवार रात को दो अलग-अलग हादसों में तीन लोगों की मौत हो (Road Accident in Sirmaur) गई. पहला हादसा बालीकोटि के समीप हुआ, जहां पर एक बोलेरो कैंपर एचपी 14-6735 एक तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा (Bolero fell into gorge in Balikoti) गिरी. हादसे में 48 वर्षीय आत्माराम की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 60 वर्षीय धर्म ने नाहन मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ा दिया.

वहीं, उनके साथ सवार सुरेंद्र, लायकराम व टिकाराम गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. जिन्हें शिलाई अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन रैफर कर दिया गया (Nahan Medical College) है. वहीं दूसरा हादसा शुक्रवार रात करीब 10:00 बजे मीनस के समीप हुआ. हादसे में उत्तर प्रदेश के बिजनौर की सेब से भरी पिकअप दुर्घटनाग्रस्त होकर टोंस नदी में गिर गई, जिसमें चालक की मौत हो गई. पिकअप नं. UP20AT5624 जिला शिमला के चौपाल व नेरवा से सेब लेकर उत्तर प्रदेश राज्य में बिजनोर जिले के नूरपुर शहर जा रही थी.

अचानक एनएच 707 पर मीनस-जामली सड़क पर जलाऊ मंदिर के नजदीक हादसे का शिकार हो (Accident on Minas Jamli road) गई. मृतक की पहचान ताहिर ऊम्र 35 वर्ष निवासी नूरपुर शहर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. बताया जा रहा है की मृतक युवक ही वाहन का स्वामी और चालक था. वहीं पांवटा साहिब के डीएसपी वीर बहादुर सिंह ने दो हादसों में तीन लोगों की मौत की पुष्टि की है.

