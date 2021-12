मंडी: मंडी में सोमवार को डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन (Department of Drinking Water and Sanitation), मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (Ministry of Jal Shakti Government of India) के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का शुभारंभ किया गया. इस कार्यशाला का शुभारंभ जल शक्ति विभाग मंडी के 'की ट्रेनिंग सेंटर' ढांगसीधार में किया गया. 5 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ जल जीवन मिशन के परियोजना प्रमुख अभियंता सुशील जस्टा ने किया. कार्यशाला में उत्तरी भारत के 8 राज्यों के अधिकारी भाग ले रहे हैं. पांच दिवसीय इस कार्यशाला में पेयजल योजनाओं के रखरखाव के ऊपर मंथन किया जाएगा.

मंडी में जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission in Mandi) के परियोजना प्रमुख अभियंता सुशील जस्टा ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत जो परियोजना बनाई जा रही हैं उन परियोजना को किस तरह से बेहतर बनाया जाए इसे लेकर कार्यशाला में विचार विमर्श किया जाएगा ताकि जल जीवन मिशन के तहत अच्छी गुणवत्ता वाली परियोजना तैयार हो, जिसका लाभ देश के लोगों को मिल सके.

इस मौके पर की रिसोर्स ट्रेनिंग सेंटर ढांगसीधार मंडी (Resource Training Center Dhangsidhar Mandi) के इंचार्ज विकास कपूर ने बताया कि जल शक्ति विभाग मंडी का ट्रेनिंग सेंटर अब राष्ट्रीय स्तर पर की रिर्साेसिंग सेंटर बन गया है. इस रिसोर्स सेंटर में राष्ट्रीय स्तर पर पहली ऑफलाइन वर्कशॉप आयोजित की जा रही है, जिसमें देश के 8 राज्यों के लगभग 35 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि 5 दिवसीय कार्यशाला में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रख खाव और उनको कैसे बनाना है, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.

