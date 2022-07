हिमाचल को मिलेंगे 500 मेडिकल ऑफिसर्स, कमीशन के माध्यम से भरे जाएंगे 200 पद

हिमाचल कैबिनेट ने 500 मेडिकल ऑफिसर्स के पद भरने को मंजूरी (medical officers will be appointed in Himachal) दी है. इनमें से 300 पद वॉक-इन-इंटरव्यू के जरिए भरे जाएंगे, जबकि 200 पद हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे. अभी कैबिनेट (Himachal cabinet decisions) ने 300 पदों को वॉक-इन-इंटरव्यू प्रक्रिया से भरने का ऐलान किया है. ये पद एक माह के भीतर भरे जाने हैं.

Himachal Cabinet Meeting: अपने गृह जिले पर मेहरबान सीएम जयराम, कैबिनेट मीटिंग में मंडी को मिले कई तोहफे

गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग में सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी जिले को कई तोहफे दिए हैं. मंडी जिले के थुनाग में जल शक्ति विभाग का सर्किल ऑफिस खोलने को मंजूरी दी गई है. मंडी जिले की ही औट तहसील में किगस, बमसोई व ओडीधार में तीन नए पटवार सर्किल खोले जाएंगे. इसके लिए भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

Himachal cabinet decisions: एक क्लिक में पढ़ें हिमाचल कैबिनेट के फैसले

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के अलावा कई बड़े फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 880 पदों को भरने का भी निर्णय लिया. साथ ही दंत चिकित्सा सेवा विभाग में चिकित्सा अधिकारी (दंत) के 19 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया.

हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनावों की घोषणा, इस दिन होगा मतदान

हिमाचल प्रदेश की पंचायतों और नगर निकायों में खाली 217 पदों को लेकर चुनावों अधिसूचना जारी कर दी गई है. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 25, 26 व 27 जुलाई 2022 को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनकी जांच पड़ताल 28 जुलाई 2022 को सम्बन्धित रिटर्निंग / सहायक रिटर्निग अधिकारी सुबह 10 बजे के उपरान्त करेंगे. इच्छुक (by elections of Panchayati Raj Institutions) प्रत्याशी दिनांक 30 जुलाई 2022 को शाम 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं.

ब्लैक लहसुन की पहली शिपमेंट Canada के लिए रवाना, डीसी सिरमौर ने दिखाई हरी झंडी

वीरवार को सिरमौर जिले से काले लहसुन को कनाडा निर्यात करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम (DC Sirmaur Ram Kumar Gautam) ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की. इस दौरान डीसी सिरमौर ने प्रथम स्तर पर प्रशिक्षण के तौर पर निर्यात किए जा रहे काले लहसुन की पहली शिपमेंट को हरी झंडी दिखाकर कनाडा के लिए रवाना किया. काले लहसुन में (Black Garlic in Sirmaur) सफेद लहसुन की तुलना में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा दोगुनी होती है.

Salogra Primary School: 4 सालों से जर्जर हालत में सलोगड़ा प्राइमरी स्कूल, नहीं हो रही कोई सुनवाई

प्राइमरी स्कूल सलोगड़ा की जर्जर और दयनीय हालत लेकर आज वीरवार को अभिभावक संघ सोलन और ग्रामीणों ने आज रोष प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार से जल्द से जल्द बच्चों के लिए स्कूल बनवाने की मांग की है. फोरलेन निर्माण के बाद एनएच पांच के साथ बने प्राइमरी स्कूल सलोगड़ा की बिल्डिंग में दरारें आ चुकी है. जिससे वहां पर बच्चों के बैठना सुरक्षित नहीं हैं. वहीं, आज रोष प्रदर्शन के दौरान अभिभावक संघ सोलन और स्थानीय ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन करते हुए कहा कि अभी तक न जाने कितनी बार ज्ञापन और आश्वासन दिये जा चुके है लेकिन न तो प्रशासन अभी तक कुछ कर पाया है और न ही सरकार इस कड़ी में कुछ कर पाई है.

शिमला एमसी इंस्पेक्टर को दुकानदार ने दी जान से मारने की धमकी, जानिए पूरा मामला

शिमला नगर निगम के इंस्पोक्टर को दुकानदार ने जान से मारने की धमकी (Shopkeeper threatened to kill MC inspector) दी है. पंथाघाटी के जिवणु कॉलोनी के दुकानदार को निगम के इंस्पेक्टर ने दुकानदार को फोन कर किराया जमा करने के लिए कहा. जिसके बाद आरोपी दुकानदार ने पहले इंस्पेक्टर के साथ गाली-गलौज की फिर उसके बाद ऑफिस के बाहर आकर जान से मारने भी धमकी दी. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

ऊना पुलिस ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप, 1 क्विंटल 36 किलो गांजे के साथ कबाड़ी गिरफ्तार

ऊना पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया (Ganja recovered from scrap shop in Una) है. व्यक्ति से पुलिस को 1 क्विंटल से भी ज्यादा गांजा बरामद हुआ है. आरोपी कबाड़ा का काम करता है और वह काफी समय से कबाड़ की आड़ में ये धंधा कर रहा था. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

Chain Snatching Incident in Hamirpur: कैमरे तो हैं पर काम के नहीं!, वारदात से महज 100 की दूरी वाला CCTV भी निकला खराब

हमीरपुर जिला मुख्यालय से सटे प्रतापनगर चेन स्नेचिंग के प्रयास की वारदात से शहरियों की चिंताएं बढ़ गई हैं. जिस जगह पर यह वारदात सामने आई वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर लगा सीसीटीवी कैमरा भी खराब निकला है. कुछ साल पहले ही पुलिस ने यह कैमरा यहां पर लगाए थे. आपको यह जानकार हैरानी होगी कि 11 वार्ड वाले हमीरपुर शहर में गश्त का जिम्मा महज 12 पुलिस और होमगार्ड जवानों पर है. यह जवान रात्रि गश्त महज शहर के मुख्य चौराहों पर करते हैं, शहर की गलियों और वार्डों इनके गश्त के दायरे में नहीं हैं. ऐसे में गलियों के भीतर चेन स्नेचिंग की वारदात के प्रयास से शहरियों की चिंता बढ़ना भी लाजिमी है.

देश की सबसे यंग गो-कार्टिंग रेसर श्रेया फ्रांस में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, दुनिया भर में 14 लड़कियों का चयन

देश के सबसे कम उम्र की 13 वर्षीय गो-कार्टिंग रेसर श्रेया लोहिया (Country youngest go-karting racer Shreya) अब भारतीय चुनौती को फ्रांस में पेश करेंगी. 17 से 19 अगस्त तक फ्रांस में होने वाली इंटरनेशनल प्रतियोगिता (FIA Women in Motorsport Competition in France) के लिए श्रेया लोहिया का चयन हुआ है

