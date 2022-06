कैबिनेट में अग्निवीरों के लिए पैकेज का ऐलान करेगी सरकार: राकेश पठानिया

वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि शनिवार को होने वाली कैबिनेट बैठक (Himachal cabinet meeting) में अग्नि वीरों के लिए पैकेज का ऐलान किया जा सकता है. राकेश पठानिया ने कहा कि प्रदेश में भी हरियाणा और अन्य पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर सेना में सेवाएं देने के बाद इन युवाओं को पुलिस, आपदा प्रबंधन और वन विभाग में आरक्षण की सुविधा प्रदान की जा सकती है.

हमीरपुर में आधी रात को घर में फायरिंग, ट्रांसपोर्ट व्यपारियों में लेनदेन का विवाद आया सामने

हमीरपुर की भोरंज तहसील के जाहू चौकी के तहत मुड़खर तुलसी गांव में आधी रात एक घर पर फायरिंग करने का मामला सामने (Firing in bhoranj) आया है. पुलिस के मुताबिक घर पर रात करीब 12 बजे 5 राउंड फायरिंग गई.हालांकि, घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ.

करसोग से माहुंनाग वाया कांडा बस सेवा बंद, जल शक्ति मंत्री ने 5 दिन पहले ही शुरू की थी बस सेवा

जयराम सरकार के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने जिस सड़क का उद्घाटन किया था और हरी झंडी दिखाकर बस को भी रवाना किया था, उस रूट पर पांच दिन बस (Bus service from Karsog to Mahunag via Kanda has stopped) चलाने के बाद ही बस सेवा बंद हो गई है. जिससे हजारों लोगों की बेहतर परिवहन सेवा मिलने की आस को झटका लगा है. पढ़ें पूरी खबर...

रिकांगपिओ में क्राफ्ट मेले का समापन, भावा वैली के कलाकारों ने किया पारंपरिक लोक नृत्य 'स्वांग'

जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय क्राफ्ट मेले का (Craft fair concludes in Reckong Peo) शुक्रवार को समापन हो गया. समापन समारोह के दौरान भावा वैली के खास और पारंपरिक लोक नृत्य स्वांग के कलाकारों ने प्रस्तुति दी.

राष्ट्रपति चुनावों के लिए मतदान की तैयारियां शुरू, विधानसभा सचिवालय में समीक्षा बैठक

राष्ट्रपति चुनावों को लेकर मतदान 18 जुलाई (PRESIDENTIAL ELECTION 2022) को होगा. ऐसे में राज्य विधानसभा परिसर में तैयारियों का दौर शुरू हो गया है.

नगर निगम शिमला के सैहब सोसायटी कार्यालय में चोरी, चोर CCTV में कैद

शिमला में नगर निगम के सैहब सोसायटी कार्यालय में (Thief in MC Shimla Office) महिला के पर्स से रुपये चोरी करता शातिर युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवक कार्यालय में प्रवेश करता है और फिर चारों तरफ देखते हुए कैबिन की तरफ जाता है जहां पर महिला का पर्स रखा हुआ था और पर्स से पैसे निकाल कर जेब में डाल कर बाहर निकल जाता है.

CM Jairam vs Mukesh Agnihotri की जंग में अब उतरे महेश्वर चौहान, मंत्री राकेश पठानिया को दिया ये जवाब

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का बचाव करने के लिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष महेश्वर चौहान मैदान में उतर गए हैं. उन्होंने मंत्री राकेश पठानिया को ही आड़े हाथों लेते हुए जमकर (Maheshwar Chauhan targeted Minister Rakesh Pathania) निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नूरपुर में जिस तरह से निक्का विशाल जनसभा कर रहे हैं उससे मंत्री बौखला गए हैं और उनकी फ्रस्ट्रेशन वे अब कांग्रेस पर निकाल रहे हैं.

MAA SHOOLINI FAIR: दो बहनों के मिलन से हुआ मां शूलिनी मेले का आगाज,माता के जयकारों से गूंजा सोलन शहर

शुक्रवार से तीन दिवसीय राज्यस्तरीय शूलिनी मेले का आगाज हो (MAA SHOOLINI FAIR START) चुका है. कोरोना काल के चलते 2 सालों के बाद पूरे विधि-विधान व पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ माता शूलिनी की शोभायात्रा शूलिनी मंदिर परिसर से निकल शहर होते हुए गंज बाजार स्थित अपनी बहन के घर पहुंच चुकी है.

Rakesh Tikait PC in Kullu: हिमाचल में किसानों को नहीं मिल पा रहा उचित दाम, दिल्ली की तर्ज पर होगा महा आंदोलन

किसान संघ के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत ने कुल्लू में (Rakesh Tikait Press conference in Kullu) पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि दिल्ली की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी महा आंदोलन शीघ्र शुरू होगा. इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और सभी किसान यूनियनों को एकत्र किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हिमाचल के किसानों को उनकी फसलों का भी उचित दाम नहीं मिल पा रहा है और मुनाफाखोरी हो रही है. मुनाफाखोर सस्ते दामों पर उत्पाद खरीद रहे हैं और स्टोर करके आम जनता को महंगे दामों पर बेचा जा रहा है.

Himachal Pradesh Secretariat: महिला IAS की डांट से बेहोश हुई पीए, सचिवालय में मचा हंगामा

राज्य सचिवालय में वीरवार को एक महिला आईएएस अधिकारी ने अपनी निजी सचिव को डांटा तो यहां हंगामा हो गया. सचिव बेहोश हो गई और जब होश संभाला तो रोने लगीं. यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब आईएएस अधिकारी ने पीए को फोन मिलाने को कहा, लेकिन फोन काफी देर तक पीए की तरफ से कोई उत्तर नहीं जाने के बाद महिला आईएएस अधिकारी ने पीए की क्लास लगा दी. उक्त महिला अधिकारी पहले भी हमीरपुर और चंबा अपने सख्त व्यवहार के चलते चर्चा में रही हैं.

