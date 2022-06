हिमाचल-हरियाणा समेत सभी BJP शासित राज्यों के CM द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में होंगे शामिल

राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू (BJP President candidate Droupadi Murmu) आज दिल्ली में अपना नामांकन भरेंगी. इस दौरान एनडीए अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज दिल्ली में मौजूद रहेंगे. इसके लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Himachal CM Jairam Thakur) और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वीरवार को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं. पढ़ें पूरी खबर...

शिमला में पुस्तक मेला शनिवार से, पुस्तकों पर मिलेगी 10 प्रतिशत छूट, 3 जुलाई तक ये होंगे कार्यक्रम

गेयटी थिएटर में 25 जून से 3 जुलाई तक पुस्तक मेले का आयोजन किया (Book Fair at Gaiety Theater ) जाएगा. इस पुस्तक मेले में 43 प्रकाशकों के लगभग 63 स्टाल लगाए जाएंगे.

Weather Update of Himachal: आज साफ रहेगा मौसम, देरी से दस्तक देगा मानसून

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिलने वाली. देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिन जमकर बारिश होने के आसार है. दक्षिण के बाद अब मॉनसून भारत के मध्य राज्यों में प्रवेश कर चुका है और आने वाले दिनों में यहां जमकर बारिश होगी. जबकि, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो अगले कुछ दिन मौसम साफ रहेगा, जबकि आगामी दिनों में यहां भी मानसून अपनी दस्तक देगा.

भाजपा के त्रिदेव सम्मेलन: धूमल का गढ़ हमीरपुर रहा अव्वल, मंडी रहा सबसे पीछे, जानें कहां कितनी रही उपस्थिति

हिमाचल प्रदेश में लगातार चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है,जहां कांग्रेस एक तरफ एकजुटता का पाठ देने के साथ-साथ अलग होती दिखाई दे रही. वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी चुनावी शंखनाद कर के केंद्र से नेताओं को बुलाकर जनता को रिझाने में लगी हुई है. वहीं, वीरवार को शिमला संसदीय क्षेत्र का त्रिदेव सम्मेलन (Tridev Conference) सोलन में आयोजित किया गया ,जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सांसद सुरेश कश्यप और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने त्रिदेव सम्मेलन में अपने बूथ पालक बूथ एजेंटों को त्रिदेव की संज्ञा दी.

धर्मशाला में महिला विधायकों की सम्मेलन : ‘महिला हितैषी शासन’ विषय पर कार्यशाला हुई आयोजित

धर्मशाला में राष्ट्रीय महिला आयोग (National Women Commission) अपने अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम 'शी इज ए चेंजमेकर' परियोजना के तहत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (विधायकों) के लिए ‘महिला हितैषी शासन’ विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया.

Petrol Diesel Rate in Himachal: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Rates) जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol Diesel Price Today 24 JUNE 2022) नहीं हुआ है.

कुल्लू में मिली राजस्थान से लापता नाबालिग लड़की, 22 साल का युवक लाया था भगाकर, इस तरह पुलिस ने की तलाश

राजस्थान से लापता नाबालिग लड़की को कुल्लू पुलिस द्वारा रेस्क्यू (Minor girl missing from Rajasthan found in Kullu) कर लिया गया है. वहीं, पुलिस की टीम ने अब नाबालिग लड़की व उसके साथ एक और युवक को राजस्थान पुलिस की एक टीम को सौंप दिया है. पढ़ें पूरा मामला...

एक्साइज पॉलिसी में पंजीकृत नहीं थी अंग्रेजी ब्रांड की शराब, बिना अनुमति बेचने पर हमीरपुर में 7 ठेके सील

हमीरपुर में सात शराब ठेकों में बिना पंजीकरण बेची (7 liquor shops sealed in Hamirpur) जा रही अंग्रेजी शराब ब्रांड मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. पकड़ी गई अंग्रेजी शराब के ब्रांड एक्साइज पॉलिसी में पंजीकृत ना होने की वजह से यह सात ठेके सील कर दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि यह शराब ठेके एक ही कारोबारी के हैं. विभाग के मंडी डिवीजन के ज्वाइंट कमीशनर उज्जवल सिंह राणा के निर्देशों पर यह कार्रवाई की गई है.

मनाली में होगा फिश फेस्टिवल का आयोजन, ट्राउट फिश का जायका चख सकेंगे पर्यटक

मत्स्य निदेशालय की ओर से हिमाचल प्रदेश में पहली बार फिश फेस्टिवल का आयोजन (Fish festival will be organized in Manali) किया जा रहा है. मनाली के माल रोड में 22 से 24 जुलाई तक यह आयोजन चलेगा. जिसमें हिमाचल की सबसे सुप्रसिद्व ट्राउट फिश का जायका यहां पर आए पर्यटक ले सकते हैं.

कर्मचारियों पर सरकार की मेहरबानी, राइडर की अधिसूचना जारी

गुरुवार को हिमाचल सरकार ने राइडर संबंधी अधिसूचना जारी कर दी. वित्त विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार 2 साल का नियमित सेवा काल पूरा कर चुके कर्मचारियों को हायर पे स्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा. इस अधिसूचना का लाभ जेओए आईटी को भी मिलेगा.

ये भी पढ़ें : कांग्रेस कार्यालय शिमला में भी मनाया स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का जन्मदिन, राजा साहब के साथ बिताए पलों को किया याद