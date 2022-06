धर्मशाला में आज से उत्तर भारत की महिला विधायकों का सम्मेलन, यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल होंगी मुख्य अतिथि

धर्मशाला शहर में आज से उत्तर भारत की महिला विधायक जेंडर इक्वलिटी के विभिन्न पहलुओं पर मंथन करेंगी. 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 6 राज्यों और केंद्र शासित दिल्ली की सभी महिला विधायक (women MLAs will come to Dharamshala) शिरकत करेंगी. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समारोह की मुख्य अतिथि होंगी. सम्मेलन धर्मशाला के शीला चौक स्थित एक निजी होटल में होगा.

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान: शिक्षकों में ढूंढना होगा 'अमिताभ बच्चन'

विज्ञापन बहुत लोग करते हैं , लेकिन जब अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) विज्ञापन करते है तो उत्पाद बिक्री होता है. वह गुटखा खाए तो वह भी बिक्री होता है. हमें शिक्षकों में से अमिताभ बच्चन ढूंढना होगा जो बेहतर तरीके से बच्चों को समझा सके.यह बात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Union Education Minister Dharmendra Pradhan) ने कही. वह NIT हमीरपुर में आयोजित ई-क्लासरूम के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे.

दलाई लामा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा को लिखा पत्र, बाढ़ से तबाही पर जताई चिंता

तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा (Dalai Lama) ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा को को पत्र लिखा है. पत्र में दलाई लामा ने बारिश और बाढ़ को लेकर चिंता व्यक्त की ,जिसके कारण काफी नुकसान हुआ और बड़ी संख्या में लोगों को बाढ़ के कारण विस्थापित करना पड़ा.

Weather Update of Himachal: 24 जून तक बारिश के आसार, इस दिन दस्तक देगा मॉनसून

देश के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. भीषण गर्मी के साथ-साथ कई हिस्सों में लू के थपेड़ों ने भी लोगों को परेशान कर रखा है. वहीं, कई राज्यों में मौसम सुहाना बना हुआ है और वहां मानसून दस्तक दे चुका है. जबकि, पहाड़ी राज्य हिमाचल की बात की जाए तो प्रदेश में मौमस ने करवट (Himachal Weather Update) बदली है. बीते दिनों प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और हल्की बर्फबारी हुई. आज भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और अंधड़ की चेतावनी जारी (Weather update of Himachal) हुई है.

Petrol Diesel Rate in Himachal: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Rates) जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol Diesel Price Today 22 JUNE 2022) नहीं हुआ है.

किन्नौर में ट्रॉली के नीचे दबने से 2 सुपरवाइजरों की मौत, HPPCL Hydroelectric Project के निर्माण कार्य स्थल पर हुआ हादसा

किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर निर्माणाधीन 450 मेगावाट जलविद्युत परियोजना के शरशाफ्ट निर्माण के दौरान ट्रॉली के नीचे दबने से दो सुपरवाइजरों की मौके पर मौत हो गई. एचपीपीसीएल के वरिष्ठ प्रबंधक हेमराज ने खबर की (Accident at construction site of HPPCL) पुष्टि की है. कैसे हुआ ये हादसा जानने के लिए पढे़ं पूरी खबर....

बिलासपुर में बोले केंद्रीय राज्य खेल मंत्री निसिथ प्रमाणिक- देश में खोले जाएंगे 1 हजार खेलो इंडिया सेंटर

बिलासपुर के सर्किट हाउस में पहुंचे केंद्रीय राज्य खेल मंत्री निसिथ प्रमाणिक (Nisith Pramanik in Bilaspur) ने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्रालय पूरे भारत में एक हजार खेलो इंडिया सेंटर खोलने जा रहा है. इन सेंटरों को खोलने के लिए देश की सभी राज्य सरकारों से प्रपोजल भी मांगा गया है. अभी तक 500 से अधिक सेंटर देश में खोले जा चुके हैं.

Jakhu Ropeway Shimla: जाखू रोपवे में सुरक्षा के अचूक इंतजाम, बैकअप प्लान के साथ चौकस रहती है संचालन कंपनी

सोलन के परवाणू में हुए केबल कार हादसे के बाद रोपवे संचालन पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस हादसे के बाद रोप वे कंपनियों के संचालकों को सुरक्षा बरतने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. राजधानी शिमला में भी जाखू मंदिर तक रोपवे है, रोजाना सैकड़ों सैलानी और स्थानीय लोग जाखू मंदिर, रोपवे के माध्यम से जाते हैं. जाखू रोपवे में सुरक्षा के अचूक इंतजामात हैं. रोपवे के (Jakhu Ropeway Shimla) संचालकों के पास हमेशा सुरक्षा के बैकअप इंतजाम रहते हैं.

पांवटा साहिब में इंसानियत शर्मसार: बेजुबान पर चढ़ा दी गाड़ी, मौके पर मौत, घटना CCTV में कैद

पांवटा साहिब के वार्ड नंबर 9 में एक तेज रफ्तार और लापरवाह चालक द्वारा सड़क पर घूम रहे कुत्ते को कुचल दिया गया. हादसे में बेजुबान की मौके पर ही मौत हो गई. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है (car mounted on a dog in Paonta Sahib) कि वाहन चालक द्वारा कुत्ते को बेरहमी से कुचला गया है. यहां तक वाहन चालक ने गाड़ी रोकना भी जरूरी नहीं समझा और अनदेखा कर आगे बढ़ गया.

ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो नहीं तो कट जाएगी घर की बिजली, ऐसा ही एक मैसेज और 49,514 खाते से गायब

शिमला के नवबहार के रहने वाले अश्विनी धीमान (cyber fraud in shimla) को बीते 18 जून को एक मोबाइल नंबर से मैसेज आता है कि आपके घर की बिजली 20 जून को काट दी जाएगी. अगर बिजली काटने से रोकनी है तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी. जैसे ही अश्विनी धीमान ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की तो कुछ देर के बाद ही उनके अकाउंट से 49,514 रुपये निकाल लिए गए.

