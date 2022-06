आज हिमाचल में पीएम मोदी का रोड शो, धर्मशाला में मुख्य सचिवों की बैठक में भी करेंगे शिरकत

पीएम मोदी आज से दो दिवसीय हिमाचल दौरे पर (PM Modi Visit Himachal Pradesh) आएंगे. आज पीएम मोदी 10 बजे धर्मशाला (PM Modi Road Show in Dharmshala) पहुंचेंगे. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ग्राउंड में पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड होगा. जहां से पीएम का काफिला कचहरी चौक पहुंचेगा. कचहरी चौक से एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम तक पीएम मोदी का रोड शो होगा.

ShriKhand Mahadev Yatra: 2 साल बाद फिर शुरू होगी श्रीखंड महादेव यात्रा, यहां जानें यात्रा की पूरी जानकारी..

देश की दुर्गम धार्मिक यात्राओं में शामिल श्रीखंड महादेव यात्रा (ShriKhand Mahadev Yatra) 15 जुलाई से फिर शुरू होगी. इसके लिए जिला प्रशासन 20 जून को बैठक करेगा. वहीं, प्रशासन इस बार छिपकर जाने वालों पर नजर रखेगा. इसके साथ ही जुर्माना राशि को भी बढ़ाने पर फैसला हो सकता है.पढ़ें यात्रा को लेकर हर जानकारी...

कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र,निर्दलीय विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग

भाजपा में शामिल हुए दोनो निर्दलीय विधायक होशियार सिंह और प्रकाश राणा की सदस्यता रद्द करने की मांग कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार से की है. इसको लेकर कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र (Ramlal Thakur wrote a letter )लिखा , जिसमें उन्होंने दोनों विधायकों अयोग्य ठहराए जाने की मांग की है.

Weather Update of Himachal: हिमाचल में सुहाना हुआ मौसम, आज भी बारिश के आसार, एक क्लिक पर जानें पूरा हाल

देश के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. भीषण गर्मी के साथ-साथ कई हिस्सों में लू के थपेड़ों ने भी लोगों को परेशान कर रखा है. वहीं, कई राज्यों में मौसम सुहाना बना हुआ है और वहां मानसून दस्तक दे चुका है. जबकि, पहाड़ी राज्य हिमाचल की बात की जाए तो प्रदेश में पड़ रही गर्मी से अब लोगों को राहत मिली है. प्रदेश में बीते दोनों बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है. वहीं, आज भी बारिश के (Weather forecast of himachal Pradesh) आसार हैं. मौसम विज्ञान केंद्र ने 20 जून तक प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने की संभावना जताई है.

हिमाचल के खोदरी पावर हाउस में लगी आग, 30 मेगावाट की टरबाइन जलकर राख

120 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन केंद्र खोदरी के ट्रांसफार्मर में तकनीकी फाल्ट की वजह से बुधवार को अचानक आग लग गई. वहीं, इस आग बुझाने के लिए देहरादून, सेलाकुई और डाकपत्थर से अग्निशमन की चार गाड़ि‍यां मौके पर पहुंची और करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

Petrol Diesel Rate in Himachal: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Rates) जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol Diesel Price Today 16 JUNE 2022) नहीं हुआ है.

CM Jairam Thakur: वीरभद्र सिंह बनने की कोशिश न करें विक्रमादित्य, अभी समय लगेगा जरा संभल कर बोलें

सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी में प्रेसवार्ता को (CM Jairam Thakur Press conference in Mandi) संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने विक्रमादित्य सहित प्रतिभा सिंह पर भी खूब जुबानी हमला बोला और प्रदेश कांग्रेस की हालत को बेहद खराब दशा में बताया. उन्होंने विक्रमादित्य सिंह को नसीहत दी है कि सोच- समझकर बयान दें और अपनी भाषा पर संयम रखें.

सर्किट हाउस बिलासपुर में विधायक सुभाष ठाकुर और स्थानीय युवाओं के बीच बहस, पढ़ें पूरा मामला

बिलासपुर शहर के सर्किट हाउस में कुछ स्थानीय युवा अपनी मांगों को लेकर पहुंच गए. सर्किट हाउस में भाजपा की बैठक चल रही थी. इस दौरान जब विधायक सुभाष ठाकुर बैठक से उठकर बाहर युवाओं से बात करने आए तो युवा विधायक के खिलाफ ही नारेबाजी करने लगे.

अब ऐसे होगी सेना में अग्निवीरों की भर्ती, आरट्रैक शिमला के कंमाडर ने दी अग्निपथ की जानकारी

सेना में जाने के लिए अब अग्निपथ योजना के तहत ही भर्ती होगी. भर्ती को लेकर प्रक्रिया गुरुवार से शुरू की जाएगी, लेकिन युवाओं की भर्ती 90 दिन बाद ही होगी. जो पहले भर्ती (agneepath scheme eligibility criteria) हुई थी उसे रद्द कर दिया गया है. अब जो भी भर्ती होगी वह अग्निपथ योजना के तहत ही होगी. भर्ती को लेकर जितने युवाओं ने फार्म भरे थे उसे भी रद्द कर दिया गया है.

Heavy rain in Kullu: पाशी में आसमानी बिजली गिरने से 20 भेड़-बकरियों की मौत, गड़सा में बादल फटने से आई बाढ़

सैंज घाटी के पाशी गांव में आसमानी बिजली गिरने से 20 भेड़-बकरियों की मौत हो गई है. खीमी राम नाम का भेड़ पालक जब अपनी भेड़ बकरियों को जंगल में चरा रहा था (sheep and goats died due to lightning in Pashi) तो उसी दौरान आसमानी बिजली गिरी और उसी बीच 20 भेड़-बकरियां इसकी चपेट में आ गई. इसके अलावा जिला कुल्लू की गड़सा घाटी में भी बादल फटने के (cloudburst in garsa) कारण मलबा सड़क पर आ गया.