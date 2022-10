शिमला के वेले बंदे सरबजीत बॉबी के मुरीद हुए अरविंद केजरीवाल, लंगर में आने की जताई इच्छा

शिमला के आईजीएमसी में 8 साल से निशुल्क लंगर सेवा चला रहे सरबजीत सिंह बॉबी उर्फ वेले बॉबी (Shimla ka vella Banda Bobby) की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind kejriwal) ने सराहना की है. उन्होंने ट्विट कर बॉबी के लंगर में आने की इच्छा भी जताई (Arvind kejriwal tweet on Sarabjeet singh bobby) है. वहीं, सरबजीत सिंह बॉबी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही शिमला आएंगे और यहां हमारा लंगर देखेंगे. पढे़ं पूरी खबर..

सर्वे रिपोर्ट: हिमाचल में कम हुई बंदरों की आबादी, 1.36 लाख रह गई संख्या

Monkey population decreased in Himachal: हिमाचल प्रदेश में बंदरों की आबादी में 50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. इसके अलावा प्रदेश में बंदरों के झुंडों में भी कमी आई है और उनके घनत्व हॉट स्पॉट भी 263 से घटकर 226 रह गए हैं. प्रदेश में बंदरों की आबादी को कम करने के लिए विभाग द्वारा किए गए (Monkey population decreased in Himachal) विभिन्न प्रयासों को कारण बताया गया है.

हिमाचल प्रदेश में 'पुष्पा' बन चंदन की चोरी का प्रयास, लेकिन हो गया कुछ ऐसा

sandal theft case in hamirpur: हमीरपुर के अग्घार क्षेत्र में निजी भूमि से चंदन के पेड़ काटने का मामला सामने आया है. मामले में एक व्यक्ति को को रंगे हाथों पकड़ा गया है. सफेद चंदन के पेड़ों की कीमत लाखों में बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि चंदन चोरी के इस गिरोह में छह से सात लोग शामिल थे. प्रारंभिक पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि यह लोग जाहू में कुछ दिन पहले पहुंचे थे. जाहू में यह लोग पिछले तीन दिन से एक झुग्गी में रहे रहे थे. यहां पर पुलिस ने दबिश दी है, लेकिन आरोपी यहां से फरार हो गए हैं.

शिमला: वीरभद्र सिंह की पट्टिका हटाने पर हंगामा, धरने पर बैठे पूर्व पार्षद इंद्रजीत सिंह

राजधानी शिमला के माल रोड पर छह साल पुरानी लिफ्ट की उद्घाटन पट्टिका हटाने को लेकर सोमवार को खूब हंगामा हुआ. पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के नाम वाली इस उद्घाटन पट्टिका को सोमवार सुबह लोक निर्माण विभाग ने हटवा (Virbhadra Singh Udghatan Pattika Removed) दिया. विभाग यहां शौचालय के लिए सीढ़ियां बना रहा है. ठेकेदार के मजदूरों ने यह पट्टिका उतारकर यहीं सड़क किनारे रख दी. जिसके बाद लोअर बाजार से पार्षद रहे इंद्रजीत सिंह ने इसे हटाए जाने का विरोध किया.

PM मोदी का कुल्लू दौरा: सुरक्षा में 1200 जवान, 5 सेक्टर में बंटा शहर, प्रशासन ने तैयार किया ये प्लान

पीएम मोदी के कुल्लू दौरे को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार हो गया है. अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव (International Kullu Dussehra 2022) में भाग लेने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के चलते प्रदर्शनी मैदान में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं. प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रदेश से विभिन्न बटालियन के 1200 जवान कुल्लू पहुंच गए हैं. वहीं, भुंतर एयरपोर्ट से लेकर ढालपुर तक के क्षेत्र को पांच सेक्टर में बांटा गया है.

BJP की नीतियों को देख कांग्रेसी हो रहे डबल इंजन पर सवार, कई और चेहरे भी संपर्क में हैं: अनुराग ठाकुर

Exclusive interview of Anurag Thakur: हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ईटीवी भारत से एक्सलूसिव बातचीत की है. वहीं, उन्होंने दावा किया कि जल्द ही गुजरात और हिमाचल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों को देखकर कांग्रेस के नेता भाजपा में आ रहे हैं. अन्य कांग्रेसी नेता भी जल्द भाजपा में शामिल होंगे. लगभग सभी नेता भाजपा के (PM Modi HP Visit) साथ संपर्क में हैं.

हिमाचल में मानसून का कहर: 96 दिनों में 2192 करोड़ के जख्म, अब तक 432 लोगों की गई जान, 769 घायल

हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून की बारिश (Monsoon season in Himachal) ने खूब कहर बरपाया है. बारिश के चलते प्रदेश में जगह-जगह नुकसान का दौर अभी भी जारी है. वहीं, विदा होने से पहले भी मानसून खूब कहर बरपा रहा है. प्रदेश में इस मानसून सीजन अब तक 432 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 2192 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति तबाह हो गई है.

Kather Hospital Solan: सोलन के न्यू कथेड़ में नए अस्पताल भवन का निर्माण कार्य हुआ शुरू

सोलन के न्यू कथेड़ में नए अस्पताल भवन का निर्माण कार्य शुरू (hospital in New Kather Solan) हो गया है. स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने यहां पूजा-अर्चना करने के बाद कार्य का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि अस्पताल के बनने से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने वाली हैं.

बिलासपुर की सीर खड्ड में डूबने से 15 वर्षीय किशोर की मौत, दोस्तों के साथ गया था नहाने

बिलासपुर के बम्म कस्बे के नजदीक सीर खड्ड (Sir Khad of Bilaspur) में डूबने से एक 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई (Teenager dies due to drowning in Sir Khad) है. युवक की पहचान पंतेहड़ा गांव के निवासी विशाल के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. किशोर अपने दोस्तों के साथ यहां नहाने आया था.

जेपी नड्डा ने मोदी रैली स्थल का लिया जायजा, भाजपा कार्यकर्ताओं की ली बैठक, दिए चुनावी टिप्स

5 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर दौरे पर (JP Nadda meeting in bilaspur) रहेंगे. ऐसे में सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वयं सारी तैयारियों का जायजा लेने के लिए बिलासपुर (PM Modi Bilaspur Rally) पहुंचे. इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की और उन्हें चुनावी टिप्स दिए. इस अवसर पर सीएम जयराम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे.

