Himachal Seat Scan: सोलन विधानसभा सीट पर एक बार फिर ससुर-दामाद उतर सकते हैं चुनावी मैदान में, जानिए इस साल क्या हैं समीकरण ?

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले ETV भारत प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के सूरत-ए-हाल से रू-ब-रू करवा रहा है (himachal seat scan) है. हिमाचल सीट स्कैन में आज हम बात करने जा रहे हैं सोलन विधानसभा क्षेत्र की. वैसे तो इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले ही एक बार फिर से ससुर और दामाद के बीच इस सीट पर जुबानी जंग तेज हो गई है. ऐसे में आज जानेंगे कि इस साल इस सीट पर आखिर चुनावी समीकरण क्या हैं...

15 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा कार्यक्रम, 17 लाख घरों पर लहराएगा तिरंगा

आजादी का अमृत महोत्सव के तहत घर तिरंगा कार्यक्रम हिमाचल में 9 से 15 अगस्त तक चलेगा. इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा (Sambit Patra in shimla) ने वीरवार को शिमला भाजपा मुख्यालय दीपकमल चक्कर (Shimla BJP Headquarters Deepkamal chakkar) पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें टिप्स भी दिए

अब जाम से नहीं जूझेंगे बिजली महादेव आने वाले श्रद्धालु, PMGSY के तहत होगा सड़क का विस्तार

कुल्लू में बिजली महादेव के दर्शनों (Bijli Mahadev Kullu) के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अब जाम से नहीं जूझना पड़ेगा. रामशिला से बिजली महादेव तक अब सड़क का विस्तार होगा और जल्द ही इसका कार्य भी शुरू किया (Bijli Mahadev road) जाएगा.

हमीरपुर: सुषमा पिछले 16 दिनों से घर से लापता, मायके पक्ष ने पति और देवर पर लगाए मारपीट के आरोप

हमीरपुर जिले में एक शादीशुदा महिला के लापता होने का (Sushma missing case in Hamirpur) मामला सामने आया है. लापता महिला के मायका पक्ष का कहना है कि उनकी बेटी पिछले 16 दिनों से लापता है. मायका पक्ष ने लापता महिला के पति और देवर पर उसके साथ मारपीट करने के भी आरोप (Woman missing case in Hamirpur) लगाए हैं. बता दें कि लापता सुषमा की शादी धंगोटा बड़सर में हुई थी. उसके दो बच्चे भी है. फिलहाल पुलिस महिला को तलाश रही है.

कल कांगड़ा प्रवास पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, ये रहेगा शेड्यूल

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को कांगड़ा प्रवास पर (CM Jairam Thakur visit to Kangra) रहेंगे. कैसा रहेगा सीएम जयराम का शेड्यूल जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

Himachal Assembly Elections 2022: चेतन बरागटा समेत इन नेताओं ने थामा BJP का दामन, चुनाव से पहले पार्टी को मिली 'संजीवनी'

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Election 2022) से पहले प्रदेश में दल-बदल की राजनीति तेज हो गई है. आए दिन नेता भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं. वहीं, गुरुवार को हिमाचल हमीरपुर से विधायक उर्मिल ठाकुर, चेतन बरागटा, राकेश चौधरी और जोगिंदर पंकू ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है.

Himachal Cabinet Decision: कॉलेज और यूनिवर्सिटी शिक्षकों के लिए UGC स्केल मंजूर, मास्क पहनना हुआ अनिवार्य

हिमाचल कैबिनेट ने कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों पर बड़ा फैसला लिया (Himachal Cabinet Decision) है. सरकार ने शिक्षकों के लिए यूजीसी स्केल को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने मास्क पहनना एक बार फिर अनिवार्य कर (Mask Mandatory in Himachal) दिया है. पढ़ें पूरी खबर..

कांगड़ा में बारिश का दौर जारी: घरों में घुसा पानी, कहीं भूस्खलन ने बढ़ाई लोगों की चिंताएं

कांगड़ा जिले में हो रही भारी बारिश के चलते (Heavy Rain in Kangra) जगह-जगह नुकसान हो रहा है. कहीं भूस्खलन तो कहीं (Landslide in kangra) बाढ़ ने लोगों को चिंताएं बढ़ा दी है. वहीं प्रशासन ने भी लोगों को नदी-नालों से दूर रहने को कहा है. पढ़ें पूरी खबर...

sambit patra in Shimla: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अधीर रंजन का बयान महिलाओं का अपमान: संबित पात्रा

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए बयान को महिलाओं का अपमान बताया है. शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि यह साफ हो गया कि कांग्रेस महिला और (Sambit Patra on Congress) आदिवासी विरोधी है.

हिमाचल में PG और टिफिन सर्विस संचालकों का विभागीय पंजीकरण अनिवार्य, लाइसेंस न होने पर लगेगा 5 लाख जुर्माना

हिमाचल प्रदेश में अब पीजी और टिफिन सर्विस के लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट (Food Safety Standards Act) के तहत लाइसेंस बनाना अनिवार्य कर दिया गया (License required for PG and Tiffin service in Himachal) है. वहीं अगर कोई पीजी संचालक और टिफिन सर्विस वाला खुद को पंजीकृत नहीं करवाता तो उसे पांच लाख जुर्माने और छह माह की सजा का प्रावधान हो सकता है. पढ़ें पूरी खबर...

