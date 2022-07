हिमाचल में पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा, कड़ी सुरक्षा के बीच एग्जाम में बैठे करीब 75 हजार अभ्यर्थी

हिमाचल पुलिस भर्ती परीक्षा (Himachal Police Constable Recruitment Exam) प्रदेश के 81 केंद्रों पर आयोजित करवाया गया. परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों को सघन जांच से गुजरना पड़ा. परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को सुबह 9 बजे ही एग्जाम सेंटर पर बुलाया गया था.

5 जुलाई को Jhandutta में करोड़ों के उद्घाटन करेंगे सीएम जयराम ठाकुर: विधायक जीत राम कटवाल

रविवार को स्थानीय प्रीति ग्रह में पत्रकार वार्ता करते हुए झंडुत्ता विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीत राम कटवाल ने कहा कि साथ ही इसके बाद एक विशाल जनसभा को भी संबोधित (MLA Jeet Ram Katwal in Bilaspur) किया जाएगा. जिसमें 15 से 20 हजार लोगों के पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है. विधायक जेआर कटवाल ने बताया कि झंडुत्ता विधानसभा (Jhandutta Assembly constituency) क्षेत्र के कोटधार एरिया 6 पानी की स्कीमें में हैं. जिनका शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा करवाया जाएगा. उन्होंने बताया कि झंडुत्ता विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के शिलान्यास व उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा करवाए जाएंगे.

Rakesh Babli passes away: निधन से पहले हिमाचल कामगार बोर्ड के अध्यक्ष राकेश बबली ने सोशल मीडिया पर की थी ये अंतिम पोस्ट

दिल का दौरा पड़ने से हिमाचल कामगार बोर्ड के चेयरमैन राकेश बबली का शनिवार शाम के समय निधन (Rakesh Babli passes away) हो गया. शनिवार को राकेश बबली बोर्ड की बैठक के लिए कुल्लू जिले के आनी उपमंडल में उपस्थित थे. बैठक के बाद रामपुर होते हुए किन्नौर जा रहे थे, इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा. हालांकि उन्हें फौरन ही रामपुर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तबतक उनकी मौत हो चुकी थी. राकेश बबली ने हिमाचल के विकास को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था.

चेतना संस्था के माध्यम से नड्डा परिवार कर रहा करोड़ों का घोटाला, दिव्यांग बच्चों का नहीं हरीश नड्डा का हो रहा उत्थान: बंबर ठाकुर

पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि नड्डा परिवार द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए चलाई गई चेतना संस्था के नाम पर आ रही करोड़ों रुपये की फंडिंग कहीं और यूज की जा रही है. बंबर ठाकुर ने कहा कि जिस धन का प्रयोग (Bumber Thakur on Nadda Family) दिव्यांग बच्चों के उत्थान के लिए होना चाहिए, वह धन रोजगार मेले और युवाओं को स्पोर्ट्स किटें बांटने के लिए हो रहा है. जिसमें जेपी नड्डा अपनी राजनीति चमकाने व अपने पुत्र हरीश नड्डा का उत्थान करने का प्रयास कर रहे हैं.

संजय पराशर ने किया जसवां-परागपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान, बढ़ सकती हैं बिक्रम ठाकुर की मुश्किलें

समाजसेवी संजय पराशर ने जसवां परागपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया (Sanjay Parashar announced to contest election) है. उनके इस ऐलान से मंत्री बिक्रम ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि पिछली बार भाजपा से यहां का टिकट की मांग की है, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली थी. अभी जसवां परागपुर से उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर विधायक हैं. पढ़ें पूरी खबर...भाजपा से टिकट मिलना मुश्किल है, वहीं टिकट न मिलने पर संजय पाराशर निर्दलीय भी चुनावी (Himachal assembly election 2022) ताल ठोक सकते हैं. ऐसे में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर की मुश्किलें वहां से बढ़ सकती हैं.

11 जुलाई को मंडी में लगेगा पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रशिक्षण शिविर, 32 लाख लाभार्थियों से संपर्क करेगी भाजपा

चुनावी माहौल में भाजपा समाज के सभी वर्गों को साधने में लगी है. इसी कड़ी में पंचायती राज प्रकोष्ठ का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर 11 जुलाई को मुख्यमंत्री संवाद कक्ष मंडी में आयोजित किया (Panchayati Raj Cell training camp) जाएगा.

ऊना शहर युवा कांग्रेस ने घोषित की नई कार्यकारणी, विधायक सतपाल सिंह रायजादा ने कार्यकर्ताओं को दिए चुनावी टिप्स

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन जीत में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए इसके लिए कांग्रेस प्रदेश की वर्तमान सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती है. इसी कड़ी में चुनावी तैयारी को लेकर रविवार को ऊना ब्लॉक युवा कांग्रेस की अहम बैठक का आयोजन (Youth Congress meeting in Una) किया गया. इस बैठक में शिरकत करने पहुंचे विधायक सतपाल सिंह रायजादा ने कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स भी दिए.

साढ़े चार लाख आबादी वाले हमीरपुर जिले में हर 100 में से एक व्यक्ति के पास बंदूक, छह लोगों ने पिछले सालों में गंवाई जान

जिला हमीरपुर के मुंडखर गांव में एक घर पर पैसों के लेनदेन के चक्कर में गोलियां दागे जाने की घटना कई पिछली घटनाओं को ताजा कर दिया है. जिले में जंगली जानवरों के अवैध शिकार के बंदूके रखने के चलन के साथ ही शौकिया तौर पर पिस्टल रखने का भी खासा प्रचलन (Licensed gun with people in Hamirpur) है. वीरभूमि कहे जाने वाले हमीरपुर जिले में बंदूकों के शौक को आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि साढ़े चार लाख की आबादी वाले हमीरपुर जिले में हर 100 में से एक व्यक्ति के पास बंदूक या पिस्तौल (Arms License in Hamirpur) है.

पांवटा साहिब में नदियों का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

हिमाचल में बरसात का मौसम (Rainy Season in himachal pradesh) शुरू होने के साथ ही प्रदेश के कई नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ने लगा है. वहीं, पांवटा साहिब में नदियों का जलस्तर (water level in rivers of Paonta Sahib) बढ़ने पर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है. एसडीएम विवेक महाजन ने कहा कि नदियों के किनारे बसे गांवों में अलर्ट कर दिया गया है.

कृष्ण भक्ति में लीन हुआ नाहन, धूमधाम के साथ निकाली गई भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा

पारंपरिक वाद्ययंत्रों, बैंडबाजे और डीजे पर भजनों की मनमोहक धुनों के बीच नाहन शहर में भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथयात्रा निकाली गई. शहर में जहां से भी अधिष्ठाता जगन्नाथ निकले, वहां पुष्प वर्षा की गई. रथयात्रा से पूर्व ऐतिहासिक बड़ा चौक (Significance of mahaprabhu jagannath rath yatra) बाजार में स्थित भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर में श्री विग्रहों की पूजा-अर्चना की गई. इसके बाद भगवान पालकी में सवार होकर चौगान की ओर चल दिए.