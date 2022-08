Ganesh chaturthi 2022 कुल्लू में धूमधाम के साथ शुरू हुआ गणपति उत्सव, ईको फ्रेंडली मूर्तियों के साथ मनाया जाएगा त्योहार

Ganesh chaturthi 2022, आज से गणेश चतुर्थी है. हिंदू मान्यताओं के मुताबिक, आज ही के दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था. वहीं, कुल्लू जिले में भी श्रद्धालु गणेश चतुर्थी विभिन्न जगहों पर धूमधाम के साथ मना रहे हैं. जिला कुल्लू में इस बार गणेश उत्सव की खास बात यह है कि यहां पर सभी मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं और पर्यावरण को इनसे कोई नुकसान नहीं होगा.

धर्मशाला में खुलेगा नॉर्थ इंडिया का पहला एडवांस मल्टी स्किल सेंटर, इन कोर्स का मिलेगा प्रशिक्षण

धर्मशाला के खनियारा में नॉर्थ इंडिया का पहला मल्टी स्किल सेंटर स्थापित करने के बाद अब यहां देश का 42वां मॉडल करियर सेंटर भी शुरू होने जा रहा (Model Career Center in Dharamsala) है. 1 सितंबर से ये सेंटर शुरू हो जाएगा. इस सेंटर में जिला सहित पड़ोसी राज्यों के युवा भी रजिस्ट्रेशन करवाकर अपने लिए रोजगार के द्वार खोल सकेंगे. इसमें निशुल्क ही काउंसलिंग टेस्ट करवाकर रजिस्ट्रेशन की जाएगी. पढ़ें पूरी खबर...

लोग कपड़ों की तरह बदल रहे राजनीतिक दल, आया राम गया राम किसी के लिए भी अच्छा नहीं: धूमल

पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल (Former CM Prem Kumar Dhumal) ने कहा कि आया राम गया राम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद जताते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से आजादी के परवानों की जानकारी मिल रही है.

चुनावों से पहले पेंशनरों को साधने की कोशिश, सालाना 130 करोड़ के अतिरिक्त लाभ की घोषणा

सीएम जयराम ठाकुर ने पेंशनरों को साधने की कोशिश की (JCC pensioners meeting in shimla) है. राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई पेंशनरों की जेसीसी बैठक में मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान का निर्णय लिया.

हिमाचल कांग्रेस के 10 ऐलान, ये की गई घोषणाएं

विधानसभा चुनाव 2022 के (himachal assembly election 2022) चलते कांग्रेस ने आज 10 बडे ऐलान कर (10 announcements of himachal congress) दिए. इन 10 घोषणाओं में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने के जिक्र के साथ हर वर्ग पर फोकस किया गया है.

छोटी काशी मंडी में गणेशोत्सव की धूम, गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया की गूंज

Ganesh Chaturthi Celebration in mandi, हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. यहां बाबा भूतनाथ, बाबा महामृत्युंजय, नीलकंठ महादेव, सिद्ध गणपति सहित विभिन्न मंदिरों में गणपति बप्पा को विराजमान किया गया है. ganesh chaturthi 2022.

लद्दाख यात्रा से वापस धर्मशाला लौटे दलाई लामा, जगह-जगह हुआ जोरदार स्वागत

Dalai lama returns to dharamshala, बुधवार को दलाई लामा लद्दाख यात्रा से वापस धर्मशाला लौट आए. इस दौरान उनका जगह-जगह पर जोरदार स्वागत किया गया. वहीं, दलाई लामा ने भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया.

कुल्लू में सड़क हादसे में 2 की मौत, 2 गंभीर घायल

Two died in road accident in Kullu बंजार में बीती रात को एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई,जबिक 2 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज कुल्लू अस्पताल में चल रहा है.

हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, आउटसोर्स नीति सहित कई अहम फैसले होने की उम्मीद

आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक (Himachal Pradesh cabinet meeting) होने जा रही है. कैबिनेट बैठक में किन- किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.