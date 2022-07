कल कांगड़ा प्रवास पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, ये रहेगा शेड्यूल

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को कांगड़ा प्रवास पर (CM Jairam Thakur visit to Kangra) रहेंगे. कैसा रहेगा सीएम जयराम का शेड्यूल जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

Himachal Assembly Elections 2022: चेतन बरागटा समेत इन नेताओं ने थामा BJP का दामन, चुनाव से पहले पार्टी को मिली 'संजीवनी'

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Election 2022) से पहले प्रदेश में दल-बदल की राजनीति तेज हो गई है. आए दिन नेता भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं. वहीं, गुरुवार को हिमाचल हमीरपुर से विधायक उर्मिल ठाकुर, चेतन बरागटा, राकेश चौधरी और जोगिंदर पंकू ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है.

Himachal Cabinet Decision: कॉलेज और यूनिवर्सिटी शिक्षकों के लिए UGC स्केल मंजूर, मास्क पहनना हुआ अनिवार्य

हिमाचल कैबिनेट ने कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों पर बड़ा फैसला लिया (Himachal Cabinet Decision) है. सरकार ने शिक्षकों के लिए यूजीसी स्केल को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने मास्क पहनना एक बार फिर अनिवार्य कर (Mask Mandatory in Himachal) दिया है. पढ़ें पूरी खबर..

कांगड़ा में बारिश का दौर जारी: घरों में घुसा पानी, कहीं भूस्खलन ने बढ़ाई लोगों की चिंताएं

कांगड़ा जिले में हो रही भारी बारिश के चलते (Heavy Rain in Kangra) जगह-जगह नुकसान हो रहा है. कहीं भूस्खलन तो कहीं (Landslide in kangra) बाढ़ ने लोगों को चिंताएं बढ़ा दी है. वहीं प्रशासन ने भी लोगों को नदी-नालों से दूर रहने को कहा है. पढ़ें पूरी खबर...

sambit patra in Shimla: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अधीर रंजन का बयान महिलाओं का अपमान: संबित पात्रा

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए बयान को महिलाओं का अपमान बताया है. शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि यह साफ हो गया कि कांग्रेस महिला और (Sambit Patra on Congress) आदिवासी विरोधी है.

हिमाचल में PG और टिफिन सर्विस संचालकों का विभागीय पंजीकरण अनिवार्य, लाइसेंस न होने पर लगेगा 5 लाख जुर्माना

हिमाचल प्रदेश में अब पीजी और टिफिन सर्विस के लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट (Food Safety Standards Act) के तहत लाइसेंस बनाना अनिवार्य कर दिया गया (License required for PG and Tiffin service in Himachal) है. वहीं अगर कोई पीजी संचालक और टिफिन सर्विस वाला खुद को पंजीकृत नहीं करवाता तो उसे पांच लाख जुर्माने और छह माह की सजा का प्रावधान हो सकता है. पढ़ें पूरी खबर...

पांवटा साहिब: खोखे में छापेमारी के दौरान पुलिस ने पकड़ी 66 ग्राम अफीम, आरोपी गिरफ्तार

पांवटा साहिब में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ा है. अभियान के तहत पांवटा पुलिस जगह-जगह छापे मार कर नशे की बड़ी खेप पकड़ रही है. अब बुधवार को पांवटा पुलिस ने भाटावाली के समीप एक खोखे में छापेमारी के दौरान 66 ग्राम अफीम जब्त की (Drug Smuggler Arrested in Ponta) है. आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी गई है. पढ़ें पूरी खबर...

सुंदरनगर में NH-21 पर पलटा सेब से लदा ट्रक, चालक घायल

सुंदरनगर में आज सुबह एनएच-21 पर सेब से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया. ये ट्रक कुल्लू से पंजाब की ओर सेब लेकर जा रहा (truck carrying apples from Kullu to Punjab) था, तभी घनोटू सब्जी मंडी के समीप ये ट्रक पलट गया. हादसे में ट्रक चालक को मामूली चोट आई हैं. पढ़ें पूरी खबर...

Cloudburst in Kullu: चनाईगाड में बादल फटने से गांव में आई बाढ़, लोगों ने घरों से भागकर बचाई जान, 26 का किया रेस्‍क्‍यू

जिला कुल्‍लू के निरमंड उपमंडल के तहत आने वाली पंचायत बागा सराहन के गांव चनाईगाड में आज बादल फटने से गांव में बाढ़ आ (Flood in Chanaigad village) गई. जिससे आधा दर्जन मकानों में मलबा आ गया और लोगों को भाग कर अपनी जान बचानी पड़ी. इस दौरान करीब 26 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला (Cloud burst Chanaigad village) गया. इसमें कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं. पढ़ें पूरी खबर...

दिल्ली की युवती की धर्मशाला में डूबने से मौत, मंगेतर के साथ घूमने आई थी श्रद्धा

धर्मशाला में खड्ड में अचानक पानी आने के कारण दिल्ली की युवती की डूबने से मौत हो (Delhi girl dies due to drowning) गई. श्रद्धा मंगेतर और रिश्तेदारों के साथ घूमने आई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.