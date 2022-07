विक्रमादित्य सिंह का पलटवार- जहां-जहां जाते हैं मंत्री सुरेश भारद्वाज, वहां जब्त होती है जमानत, राजनीति से संन्यास की करें तैयारी

शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि जहां-जहां मंत्री सुरेश भारद्वाज जाते हैं वहां जमानत जब्त होना तय है. ऐसे में अब उन्हें सन्यास लेने के बारे में विचार करना चाहिए. विधायक विक्रमादित्य ने दावा किया की इस बार प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी.

परवाणू के सर्किट हाउस में 15 लोगों को जुआ (gambling at Parwanoo Circuit House solan) खेलते पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि सर्किट हाउस का चौकीदार भी इसमें शामिल है. जिसने बिना बुकिंग के सर्किट हाउस का कमरा कुछ पैसे की एवज में किराए पर दिया है. पुलिस ने मामले की जांच कर रही है. पढ़ें पूरी खबर...

कांगड़ा में बनखंडी स्थित बगलामुखी माता मंदिर में बॉलीवुड एवं पंजाबी गायक मीका सिंह पहुंचे. बताया जा रहा है उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि भाई दलेर मेहंदी के लिए (Mika Singh reached Baglamukhi Mata Temple) पूजा करवाई.

शिमला पुलिस ने चेकिंग के दौरान पंजाब रोडवेज की एक बस से चिट्टा बरामद किया (Shimla Police caught chitta) है. चिट्टे की ये खेप एक युवक शिमला लेकर आ रहा था. आरोपी के कब्जे से पुलिस को 25.19 ग्राम चिट्टा मिला है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई की जा रही है. सोमवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर..

हिमाचल प्रदेश के जंगल और लाखों हेक्टेयर भूमि लैंटाना की चपेट में आकर बंजर (Lantana grass in Himachal Pradesh) हो रही है. सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में ढाई लाख हेक्टेयर भूमि इसकी चपेट में आकर बर्बाद हो रही है. सरकार के कई प्रयासों के बाद भी लैंटाना को खत्म करने का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है. वहीं, सरकार की मानें तो लैंटाना उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार की मदद से कई उपाय किए जा रहे हैं. सरकार का लक्ष्य लैंटाना से बंजर हुई भूमि को फिर से उपजाऊ बनाना है.

हर घर तिरंगा कार्यक्रम (Har Ghar Tiranga program) के तहत कुल्लू जिले में 13 से 15 अगस्त को 94 हजार घरों पर तिरंगा लगाया जाएगा. इस दौरान एक लाख सार्वजनिक भवनों और कार्यालयों पर भी झंडा फहराया जाएगा.

कई सालों से पानी गर्म करने के लिए हमाम का उपयोग किया जाता आया है. वहीं, अब सोलन के दुर्लभ सिंह ने तीन मंजिला हमाम बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है. गौरतलब है कि इस हमाम की तकनीक से दुर्लभ सिंह (three story hammam) राष्ट्रपति अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं. लेकिन अब उन्होंने इस हमाम में बहुत से बदलाव कर इसे और भी उपयोगी बना लिया है.

बीएसएल कॉलोनी में बस स्टैंड के निकट सड़क पर चिप व बैटरी लगा एक गुब्बारा मिला. जिसे देख लोग घबरा गए. इसी दौरान किसी ने बीएसएल थाना को इस बारे में सूचित (Balloon on the road with chip and battery in Sundernagar) कर दिया. मौके पर पुलिस पहुंची और गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

ऊना भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा ने गांव के ही कुछ लोगों पर उनके भाइयों के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए हैं. डीएसपी हेड क्वार्टर डॉ. कुलविंदर सिंह ने मामले की पुष्टि की है.

शिमला शहर के नागरिकों को सप्ताह भर 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित होगी. 492 करोड़ रुपये की (24 hours water supply in Shimla city) परियोजना मंजूर हो गई है. यह परियोजना वर्ष 2025 तक पूरी कर ली जाएगी.