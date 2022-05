हिमाचल पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला: आरोपियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर: जिला कुल्लू के सैंज घाटी के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा व जेओए की भर्ती मामले में जो भी आरोपी होंगे. उन्हें जमीन से खोदकर भी लाया जाएगा, ताकि मेहनती युवाओं का भविष्य खराब न हो सके. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jairam Thakur) ने कहा कि युवाओं के भविष्य को देखते हुए ही उन्होंने पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा को रद्द किया है और जल्द ही दोबारा से यह परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में बदलते मौसम की मार, बच्चे हो रहे बीमार, IGMC में 108 बच्चे उपचाराधीन: हिमाचल में मौसम में बदलाव के कारण वायरल का (Viral is spreading in Himachal) प्रकोप बढ़ रहा है. जिस कारण अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है. बच्चों से लेकर बड़े तक वायरल का शिकार हो रहे हैं. आईजीएमसी में प्रतिदिन दर्जनों बच्चे उपचार के लिए पहुंच रहे हैं आलम यह है कि 98 बेड पर 108 बच्चे दाखिल हैं.

हरकत में आया शिमला जल प्रबंधन निगम, पुणे जांच के लिए भेजे अश्वनी खड्ड के सैंपल: शिमला के साथ लगती अश्वनी खड्ड के दूषित पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए आज शनिवार को जल प्रबंधन निगम (Shimla Jal Prabandhan Nigam) द्वारा सैंपल लिए गए. इन सैंपल को पुणे जांच के लिए भेजा जा रहा (samples took Ashwani Khad water) है.

CHAMBA: अब बाढ़ से पहले मिलेगी चेतावनी, प्रशासन तैयार कर रहा ये प्रणाली: जिला चंबा में बाढ़ के आने से पहले ही लोग सतर्क हो, सके इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत की (NETHERLANDS COMPANY WILL START PILOT PROJECT) जाएगी. यह कार्य वर्ल्ड बैंक फंडेड द्वारा नीदरलैंड की एक कंपनी को दिया गया है. इसके लिए जिले में दो दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था, जिसका आज अंतिम दिन (PILOT PROJECT IN CHAMBA) था. पढ़ें पूरी खबर...

नगर परिषद पांवटा साहिब के डंपिंग साइट का कार्य पूरा, कार्यकारी अधिकारी ने किया निरीक्षण: पांवटा साहिब डंपिंग साइट का कार्य पूरा हो गया है. पांवटा नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी (executive officer ondumping site paonta) ने बताया कि लंबे समय से डंपिंग साइट की समस्या का कार्य अधर में लटका हुआ था. जिसके चलते शहर का सारा कचरा यमुना नदी के तट पर डाला जा रहा था. शहर को साफ-सुथरा बनाने के लिए नगर परिषद लंबे समय से प्रयास कर रहा था, जो कि अब पूरा हो गया है. पढ़ें पूरी खबर...

पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले पर सियासी घमासान, सुधीर शर्मा ने सीबीआई जांच की उठाई मांग: पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी (Sudhir Sharma on constable recruitment paper) है. उन्होंने इस मामले पर प्रदेश सरकार से सीबीआई जांच के आदेश जारी करने की मांग की है. साथ ही इस परीक्षा को जल्द से जल्द करवाने की मांग भी (Sudhir Sharma on police recruitment) की. पढ़ें पूरी खबर...

पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला: बिचौलियां खोलेगा राज, पुलिस कर रही कड़ियां जोड़ने का प्रयास: हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले (Himachal Pradesh Police Recruitment paper leak case) में पुलिस भले ही बिचौलिए सहित चार आरोपियों की गिरिफ्तारी कर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन पूरे मामले के मास्टर माइंड को पकड़ने में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है. पढ़ें पूरी खबर...

पंडित सुखराम का दिल्ली में होगा इलाज: सीएम जयराम ने जाना हाल: पंडित सुखराम की हालत नाजुक बनी हुई है, बीते बुधवार को ब्रेन स्ट्रोक (pandit Sukhram suffers brain stroke) के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनका हाल-चाल जानने मंडी के जोनल अस्पताल (Zonal Hospital Mandi) पहुंचे और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. गौरतलब है कि 4 मई को पंडित सुखराम को ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. पढ़ें पूरी खबर...

टिढोंग जल विद्युत परियोजना: निर्माणाधीन कार्यस्थल के पास हादसा, चट्टान के नीचे दबे 5 मजदूर:जनजातीय जिला किन्नौर में टिढोंग जल विद्युत परियोजना (tidong hydro electric project in kinnaur) के निर्माणाधीन कार्यस्थल पर दर्दनाक हादसा पेश आया है. निर्माणाधीन कार्यस्थल के पास भूस्खलन (landslide in kinnaur) के बाद चट्टान गिरने से 5 श्रमिक नीचे दब गए. हालांकि तत्काल राहत और बचाव कार्य चलाया गया. पढ़ें पूरी खबर..

बालीचौकी के पास अनियंत्रित होकर पलटी टाटा सूमो, 14 लोग घायल:हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने (road accident in himachal) का नाम नहीं ले रहे. इस साल अब तक विभिन्न दुर्घटनाओं में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. प्रदेश में हर रोज औसतन तीन लोग सड़क हादसों में जान गंवाते हैं. ताजा मामला जिला मंडी (road accident in mandi) का है. यहां बालीचौकी के पास टाटा सूमो गाड़ी पलटने से 14 लोग (14 people injured in mandi) घायल हुए हैं.पढ़ें पूरी खबर..