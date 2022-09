CM जयराम ने केंद्रीय मंत्री मनसुख एल मंडाविया से की मुलाकात, बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए जताया आभार

हिमाचल प्रदेश के मुख्‍यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर (CM Jairam Delhi tour) हैं. आज मुख्‍यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख एल मंडाविया से मुलाकात (Jairam Thakur Meet Mansukh Mandaviya) की.

माकपा ने जारी की 11 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, सिंघा फिर ठियोग से लड़ेंगे चुनाव

(Himachal Assembly Election 2022 ) माकपा ने हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 11 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. ठियोग के विधायक राकेश सिंघा फिर चुनाव मैदान में वहीं से (Rakesh Singha candidate from Theog) उतरेंगे.

राहुल-प्रियंका पर दिए बयान पर प्रतिभा सिंह की सफाई, गांधी परिवार को बताया अपनी फैमिली का हिस्सा

एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू देने के बाद सियासत तेज होने पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह (Himachal Congress President Pratibha Singh) ने बयान जारी कर अपनी सफाई दी है. प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया, उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. सफाई उन्होंने कहा है कि वे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी (Pratibha Singh statement on Rahul Gandhi) को अपने बच्चों की तरह मानती हैं. इसलिए उनके बयान के गलत तरीके से न लिया जाए. जानिए आखिर प्रतिभा सिंह ने इंटरव्यू में क्या कहा था.

हिमाचल में कांग्रेस के उम्मीदवारों पर दिल्ली में होगा मंथन, आज स्क्रीनिंग कमेटी की होगी बैठक

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर राजनीतिक दलों में टिकट को लेकर मंथन का दौर जारी है. सूबे में कांग्रेस जल्द ही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है. इस सिलसिले में आज दिल्ली में दीपा दासमुंशी की अध्यक्षता में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक (Congress Screening Committee meeting in Delhi) होगी. इस बैठक में हिमाचल कांग्रेस कमेटी की ओर से भेजे गए नामों पर चर्चा होने की संभावना है.

कुल्लू का शिक्षक बच्चियों को दिखाता था अश्लील वीडियो, पुलिस ने किया मामला दर्ज

हिमाचल में एक बार फिर शिष्य और गुरु के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया (Obscene act with a minor girl in Kullu) है. जिला कुल्लू के उपमंडल आनी के एक सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षक पर पांचवी कक्षा की छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने का आरोप लगा (Teacher shows vulgar videos to minor girls in Aani) है. पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने में जुटी है.

Chandigarh MMS Leak : आरोपी रंकज के भाई ने कही बड़ी बात, पंजाब पुलिस पर भरोसा लेकिन...

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी MMS कांड मामले पर (Chandigarh University MMS Case ) आरोपी रंकज के भाई पंकज ने पूरे मामले को लेकर सफाई (Rankaj brother Pankaj on mms scandal) दी है. पंकज ने कहा कि मेरे भाई की डीपी से छेड़छाड़ कर इस कांड को अंजाम दिया गया. मेरा भाई सन्नी को नहीं जानता. लड़की ने ऐसा क्यों क्या इसकी जांच होना चाहिए.

हिमाचल किसान सभा का सरकार को अल्टीमेटम, 10 दिन में लंपी वायरस का किया जाए समाधान

हिमाचल किसान सभा ने हिमाचल के सिरमौर में बढ़ रहे लंपी वायरस के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा (Lampy Virus cases in Sirmaur) है. उन्होंने प्रदेश सरकार पर इस दिशा में कोई ठोस कदम न उठाने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि जो दवाइयां घर द्वार पर उपचार करने पहुंच रहे डॉ. द्वारा दी जा रही है वह काफी महंगी है, जिससे लोगों को पशुओं का इलाज करवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा (Lampy Skin Desease in Himachal) है.

दो साल बाद हवाई उड़ान: सोमवार से उड़िए दिल्ली टू शिमला, किराया सिर्फ 2480 रुपए

(Delhi to Shimla flight ) सोमवार यानी 26 सितंबर से दिल्ली से शिमला और शिमला से दिल्ली के लिए नियमित उड़ान शुरू हो जाएंगी. 55 मिनट के सफर (Delhi to Shimla air time) का किराया मात्र 2480 होगा. 2 दोल बाद शुरू हो रही हवाई उड़ानों से पर्यटन कारोबार को भी फायदा मिलेगा.

करसोग में दीपराज ने जगाई समाजसेवा की अलख, 5 लाख से किया सराय का जीर्णोद्धार

हिमाचल प्रदेश के करसोग के रहने वाले युवा समाज सेवी दीपराज भंथल ने सिविल अस्पताल करसोग (Civil Hospital Karsog) के प्रवेश द्वार पर जर्जर हालत में सराय का जीर्णोद्धार कर मरीजों के तीमारदारों के लिए रहने की व्यवस्था की है. सराय में 10 बिस्तरों की व्यवस्था भी की गई (Deepraj Made shelter for Attendant) है. इस सराय को बनाने में करीब 5 लाख रुपए का खर्च आया है.

लोहे के बर्तनों में खाना बनाने से दूर होता है अनीमिया, आज से आयोजित होंगी प्रतियोगिताएं

महिला एवं बाल विकास विभाग निदेशालय (Women and Child Development Department ) पोषण माह के उपलक्ष्य पर आज से 5 अक्टूबर (competitions from today) तक प्रदेश भर में लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने की प्रतियोगिता एवं विशेष अभियान का आयोजन करेगा. इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य लोगों को लोहे के बर्तनों में खाना बनाने के लाभ और इसकी पौष्टिकता और (awareness for anemia) अनीमिया के प्रति जागरूक करना है. विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में अनीमिया पूरे विश्व की समस्या बन गया है. पारंपरिक लोहे के बर्तनों में खाना बनाने से खून की कमी यानि अनीमिया को दूर किया जा सकता है.

