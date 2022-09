सुंदरनगर में सीएम जयराम ने आई हॉस्पिटल का किया शिलान्यास, एंबुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर में (CM Jairam Thakur in Sundernagar) आई हॉस्पिटल का शिलान्यास किया. बता दें कि अंबा प्रसाद रोटरी चैरिटेबल आंखों के अस्पताल के लिए सुंदरनगर के रहने वाले एनआरआई अंबा प्रसाद द्वारा 2 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है. जिसके लिए सीएम ने उनका आभार जतया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अस्पताल के बनने से यहां जनता को काफी सुविधा मिलेगी.

हिमाचल के इस शिक्षक ने 90 हजार विद्यार्थियों की सुधारी लिखावट, National Teacher Award से होंगे सम्मानित

Teachers Day 2022: जिला शिमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धरोगड़ा में टीजीटी के पद पर कार्यरत वीरेंद्र कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार (National Teacher Award) के लिए चुना गया है. वीरेंद्र पढ़ाने के साथ विद्यार्थियों की लिखावट सुधारने का काम भी कर रहे हैं. चार वर्ष में 90 हजार विद्यार्थियों की लिखावट सुधार चुके हैं.

Teachers Day 2022: जिस साल पैदा हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसी साल बनकर तैयार हुई इमारत में पल रहा उनके सपनों का संसार

यूं तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस (Teachers Day 2022) देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति को समर्पित है, लेकिन शिमला शहर में एक ऐसी इमारत है जिसे महान शिक्षाविद ने भारत में उच्च अध्ययन संस्थान को समर्पित किया है. इस ऐतिहासिक इमारत को ज्ञान के केंद्र के तौर पर विकसित किया गया है. महान शिक्षाविद राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सपनों का नतीजा है कि शिमला में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की स्थापना हुई (Sarvepalli Radhakrishnan Relation from IIAS) और आज ये संस्थान अपने शोध कार्य के चलते न केवल देश में बल्कि विश्व भर में पहचाना जाता है.

HP Assembly Election: ...तो चुनावी मैदान में उतारे जा सकते हैं भाजपा के कई बड़े चेहरे

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों को (HP Assembly Election) लेकर माहौल गर्म है. भाजपा हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी सभी चुनावी मैदान में उतर कर जीत की हुंकार भर रहे हैं. भाजपा भी मिशन रिपीट का दावा कर रही है. भाजपा का हाईकमान पहले ही (BJP ticket allotment in hp) साफ कर चुका है कि टिकट सर्वे के आधार पर ही मिलेगा. सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जिन विधायकों की हार निश्चित लग रही है उनके टिकट कटना भी तय है.

परवाणू में डेंगू से युवती की मौत, हिमाचल प्रदेश में बढ़े मामले

औद्योगिक क्षेत्र परवाणू में डेंगू से एक युवती की मौत हो (young woman dies due to dengue in Parwanoo) गई. साथ ही क्षेत्र में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे (dengue cases in Parwanoo) हैं.

Road Accident in Shimla: चलौंठी में सड़क से नीचे लुढ़की पिकअप, चालक घायल

हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामले में शिमला के संजौली के चलौंठी में एक पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क (Pickup Accident in Sanjauli) गई. जिसके कारण एक अन्य गाड़ी को भी टक्कर लग गई और वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ी अब अपने गांव आकर बच्चों को कर रहीं प्रशिक्षित

शिमला की अमला रॉय जो देशभर में अनेक स्थानों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं, पिछले एक साल से गांव के बच्चों के साथ निरंतर सांस्कृतिक और रंगमंचीय गतिविधियां कर उनकी प्रतिभा निखार रही (Amala Roy training children of her village) हैं. वहीं, शनिवार को सोलन जिले के धर्मपुर के समीप रौड गांव में जंगल जातकम नाटक का मंचन (Jungle Jaatkam drama staged in Dharampur) किया.

कांगड़ा में विशाल जनसभा का आयोजन, CM जयराम ने की जवाली में नया विकास खंड कार्यालय खोलने की घोषणा

जिला कांगड़ा के जवाली में 'प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष' समारोह के तहत एक विशाल जनसभा का आयोजन किया (cm jairam rally in Jawali Kangra) गया. जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहे और जनसभा को संबोधित किया और कई घोषणाएं की.

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का CM पर तंज, कहा- जो 5 साल में हवाई पट्टी न बनवा पाए हों वो क्या विकास करेंगे

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Election 2022) को लेकर प्रदेश में सरगर्मियां तेज हो गई है. इसी कड़ी में शनिवार को जिला सोलन के नालागढ़ के पंजेहरा में परिवर्तन रैली का आयोजन किया (Congress Parivartan Rally in Nalagarh) गया. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा.

हिमाचल के ये तीन बड़े डॉक्टर चुनावी मैदान में उतरेंगे, सरकार को सौंपा इस्तीफा

आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज ने अपना रिजाइन के लिए 3 महीने का नोटिस सरकार को दे दिया है. वहीं, सुपरस्पेशल्टी अस्पताल चमियाणा के एमएस डॉक्टर ललित चंद्र कांत ने भी वीआरएस के लिए आवेदन किया है. इसी तरह से अस्पताल के डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा ने भी के लिए आवेदन कर दिया है. पार्टी टिकट मिलती है तो राज्य सरकार को शहर के तीनों ही बड़े अस्पतालों के लिए नए एमएस तलाशने होंगे. इन तीनों ने भाजपा की टिकट के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगा दी है.

ये भी पढ़ें: Prem Kumar Dhumal: 2017 में मिली हार के कलंक को मिटाना है तो 2022 में 30 हजार मतों से जीतना होगा