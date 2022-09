CBI-ED हिमाचल में देगी दस्तक, होली लॉज के दरवाजे खुले, जलपान की कर दी है व्यवस्था: विक्रमादित्य सिंह

कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हिमाचल में ईडी और सीबीआई के दस्तक देने की बात कही (vikramaditya singh on CBI and ED raid) है. उन्होंने ईडी और सीबीआई का हिमाचल में स्वागत किया है.

सोलन में टोमैटो फ्लू के 2 संदिग्ध मामले, स्वास्थ्य विभाग ने 10 दिनों के लिए आइसोलेट किए बच्चे

हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में टोमैटो फ्लू के दो संदिग्ध मामले सामने आए (2 suspected cases of Tomato Flu In solan) हैं. जिन्हें 10 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया (Tomato Flu Alert In Himachal) है.

हिमाचल भाजपा कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में शुरू, विधानसभा चुनावों पर मंथन

Himachal Assembly Election 2022 के मद्देनजर हिमाचल भाजपा कोर ग्रुप की Himachal BJP Core Group meeting बैठक दिल्ली में शुरू हो गई है. बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सीएम जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी चुनावों को लेकर मंथन कर रहे हैं. Himachal Core Group meeting at BJP office in Delhi

न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का ऐलान, पुरानी पेंशन बहाली नहीं हुई तो चुनावों में भुगतना होगा खामियाजा

न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ (New pension scheme employees association Himachal) ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एक बार फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जिसके तहत प्रदेश के कई जिलों में क्रमिक अनशन की जा रही (NPS protest in himachal) हैं. जिला मंडी में भी कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग को चुनावों से पहले पूरा नहीं किया गया तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

किन्नौर में प्रिंसिपल ने कार में लिफ्ट देकर छात्रा से की अश्लील हरकत, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

हिमाचल के किन्नौर में प्रिंसिपल द्वारा लिफ्ट देने के बहाने छात्रा से अश्लील हरकत (principal molested minor school girl in kinnaur) करने वीडियो सामने आया है. छात्रा जब स्कूल से अपने घर की ओर जा रही थी तो सड़क मार्ग पर प्रिंसिपल ने पीड़ित छात्रा को अपने वाहन में लिफ्ट देकर घर तक छोड़ने की बात कही थी. लेकिन इस दौरान प्रिंसिपल छात्रा से अश्लील बात करने लगा. फिलहाल आरोपी प्रिंसिपल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

केलांग पुलिस ने झारखंड में पकड़ा फरार आरोपी, मालिक के 2 लाख रुपए लेकर भागा था

Keylong police caught accused in Jharkhand पुलिस ने झारखंड के लोहरदगा जिले के एक गांव से एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपी मालिक के 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था. पुलिस ने आरोपी से 1 लाख 83 हजार रुपया भी बरामद किया है. पुलिस आरोपी को केलांग लेकर निकल गई है. यहां लाकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सोलन में ट्रक और पिकअप में भिड़ंत, दो युवक आईजीएमसी रेफर

road accident in solan एनएच 5 पर टिकरी मोड़ के पास ट्रक और road accident on NH 5 पिकअप में भिड़ंत हो road accident in solan गई. इस हादसे में दो युवकों को गंभीर चोटें आई, जिन्हें शिमला आईजीएमसी रेफर किया गया. Shimla IGMC Refer

पांवटा पुलिस ने पकड़ा बाइक चोर गिरोह, 2500 में कबाड़ियों और हरियाणा में बेचते थे मोटर साइकिल

हिमाचल के पांवटा साहिब में पुलिस ने बाइक चोर के गिरोह को पकड़ा (Paonta police caught bike thief gang) है. पुलिस ने बाइक गिरोह से 20 मोटर साइकल रिकवर की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया (Three accused bike thief arrested in Paonta) है.

कपूरथला विधायक राणा गुरजीत सिंह की गाड़ी खाई में गिरी, MLA समेत 5 लोग बाल-बाल बचे

बुधवार शाम सोलन जिले के चायल में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. पंजाब के कपूरथला से कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह की चायल में गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर (Rana Gurjeet Singh Car Fell Down) गई. गाड़ी खाई में पलटने के बाद एक पेड़ से टकरा कर रुक गई. जिससे गाड़ी में सवार विधायक समेत 5 लोगों की जान (road aacident in chail) बाल-बाल बच गई.

कांग्रेस की दस चुनावी गारंटी के बीच कौल सिंह के गारंटीड बोल, सत्ता हाथ आई तो मंडी से हो सकता है CM

हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर का (Congress Leader Kaul singh Thakur) कहना है कि अगर सत्ता कांग्रेस के पास आती है तो सीएम मंडी से हो सकता है. कांग्रेस ने एक ओर चुनाव जीतने के बाद 10 वादे पूरी करने की गारंटी दी है. वहीं अब कांग्रेस नेता के भी गारंटीड बोल हैं कि सीएम मंडी से हो सकता (Himachal congress CM candidate) है. कौल सिंह पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं. हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल में कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है. बावजूद इसके कौल सिंह फिर ये बयान दिया है. पढे़ं पूरी खबर...

