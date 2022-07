उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार हो सकते हैं अमरिंदर सिंह

भारत के अगले उपराष्ट्रपति बनने की दौड़ में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का नाम सामने आया है. सूत्रों के मुताबिक, एनडीए उन्हें अपने उम्मीदवार के रूप में नामित कर सकती है.

पांवटा साहिब में नदियों का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

हिमाचल में बरसात का मौसम (Rainy Season in himachal pradesh) शुरू होने के साथ ही प्रदेश के कई नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ने लगा है. वहीं, पांवटा साहिब में नदियों का जलस्तर (water level in rivers of Paonta Sahib) बढ़ने पर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है. सडीएम विवेक महाजन ने कहा कि नदियों के किनारे बसे गांवों में अलर्ट कर दिया गया है.

पैतृक गांव पहुंचा राकेश शर्मा बबली का पार्थिव शरीर, परिवार को सांत्वना देने पहुंचे इंद्र दत्त लखन पाल समेत कई नेता

हिमाचल प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बबली का पार्थिव देह (himachal workers board chairman rakesh babli) अंतिम संस्कार के लिए रविवार को उनके पैतृक गांव बुडान में लाया गया. राकेश बबली बड़सर के सकरोह पंचायत के बुडान गांव के रहने वाले थे. शनिवार को देर शाम किन्नौर में हार्टअटैक से उनकी अचानक मौत हो गई थी. उनका पार्थिक दे पैतृक गांव में सुबह 10:00 बजे के करीब पहुंचा.

Rakesh Babli passes away: निधन से पहले हिमाचल कामगार बोर्ड के अध्यक्ष राकेश बबली ने सोशल मीडिया पर की थी ये अंतिम पोस्ट

दिल का दौरा पड़ने से हिमाचल कामगार बोर्ड के चेयरमैन राकेश बबली का शनिवार शाम के समय निधन (Rakesh Babli passes away) हो गया. शनिवार को राकेश बबली बोर्ड की बैठक के लिए कुल्लू जिले के आनी उपमंडल में उपस्थित थे. बैठक के बाद रामपुर होते हुए किन्नौर जा रहे थे, इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा. हालांकि उन्हें फौरन ही रामपुर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तबतक उनकी मौत हो चुकी थी. राकेश बबली ने हिमाचल के विकास को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था.

संजय पराशर ने किया जसवां-परागपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान, बढ़ सकती हैं बिक्रम ठाकुर की मुश्किलें

समाजसेवी संजय पराशर ने जसवां परागपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया (Sanjay Parashar announced to contest election) है. उनके इस ऐलान से मंत्री बिक्रम ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि पिछली बार भाजपा से यहां का टिकट की मांग की है, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली थी. अभी जसवां परागपुर से उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर विधायक हैं. पढ़ें पूरी खबर...भाजपा से टिकट मिलना मुश्किल है, वहीं टिकट न मिलने पर संजय पाराशर निर्दलीय भी चुनावी (Himachal assembly election 2022) ताल ठोक सकते हैं. ऐसे में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर की मुश्किलें वहां से बढ़ सकती हैं.

11 जुलाई को मंडी में लगेगा पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रशिक्षण शिविर, 32 लाख लाभार्थियों से संपर्क करेगी भाजपा

चुनावी माहौल में भाजपा समाज के सभी वर्गों को साधने में लगी है. इसी कड़ी में पंचायती राज प्रकोष्ठ का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर 11 जुलाई को मुख्यमंत्री संवाद कक्ष मंडी में आयोजित किया (Panchayati Raj Cell training camp) जाएगा. पढ़ें पूरी खबर..

हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतर रहे सीएम जयराम, सरकार कर्ज लेकर कर रही फिजूलखर्ची: हर्षवर्धन चौहान

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिए जा रहे कर्ज को लेकर कांग्रेस मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर हमलावर हो गई है और इसके श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है साथ ही सरकार पर फिजूलखर्ची के आरोप लगाए हैं. शिमला में कांग्रेस विधायक दल के उप नेता हर्षवर्धन चौहान ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सत्ता में आने से पूर्व बीजेपी ने कहा था कि वह वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेते हैं. जिससे उन्हें सड़कों की हालत का पता नहीं लग रहा है. सरकार के मंत्री व चैयरमेन महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं.

सत्ता में आते ही कांग्रेस जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की मांग को करेगी पूरा: रि. कर्नल धनीराम शांडिल

अपनी मांगों को लेकर हिमाचल में जिला परिषद कैडर के अधिकारी एवं कर्मचारी हड़ताल (district council employees officers and federation strike) पर हैं. वहीं, शनिवार को हिमाचल कांग्रेस मेनिफेस्टो के अध्यक्ष व सोलन सदर विधायक रि. कर्नल धनीराम शांडिल ने जिला परिषद कैडर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश में सत्ता में आते ही उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाएगा.

हड़ताल पर बैठे अनुबंध कर्मचारियों 5 जुलाई तक काम पर लौटने का एक और मौका, नहीं लौटे तो होगी कार्रवाई

मंडी जिले के तहत विकासखंड करसोग और चुराग में अपनी मांगों को लेकर 25 जून से कलम छोड़ हड़ताल (contract employees on strike in Karsog) पर बैठे जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों और अधिकारियों को अब 5 जुलाई तक काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया गया है. अगर कर्मचारी फिर भी काम पर नहीं लौटते, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.

Agnipath Scheme Recruitment 2022: ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर के युवा रहें तैयार, यहां करें आवेदन

हमीरपुर में भी अग्निपथ भर्ती योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर की ओर से शुरू कर दी गई है. जिसमें सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के तहत आने वाले तीन जिले ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर के युवा हिस्सा ले सकते हैं. भर्ती कार्यालय हमीरपुर (Army Recruitment Office Hamirpur) ने इसकी जानकारी अपनी वेबसाइड में जानकारी साझा की है. अग्रिपथ योजना के तहत आर्मी भर्ती 29 अगस्त से सुजानपुर टिहरा मैदान में शुरू होगी.