बिलासपुर में बस और ट्रक की भीषण टक्कर, दो घायल, बाल-बाल बची यात्रियों की जान

बिलासपुर के चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर घाघस बरमाणा के पास रविवार सुबह एक लग्जरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो (bus and truck collided in bilaspur) गई. जिससे दो लोग घायल हुए हैं.

शिमला में बुक सेलर से 6 लाख की ठगी, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

शहर में एक बुक सेलर से धोखाधड़ी का मामला सामने (Fraud with book seller in Shimla) आया है. जहां एक व्यक्ति से 6 लाख 64 हजार 922 रुपये की ठगी हुई है. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है.

शिमला में पानी के टैंकर ने महिला को मारी टक्कर, अस्पताल में तोड़ा दम

शिमला में पानी का टैंकर चला रहे चालक द्वारा एक महिला को टक्कर मारने का मामला सामने आया (water tanker hit woman in shimla) है. जिससे महिला की मौत हो गई. पुलिस ने भी आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है.

ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों तक मोबाइल वैन के माध्यम से एनबीटी पहुंचाएगा पुस्तकें, 20% की मिलेगी छूट

शिमला में एनबीटी द्वारा पुस्तक मेले का आयोजन किया गया (Book Fair in Shimla) है. वहीं एनबीटी द्वारा एक पहल भी की गई है. जिससे वे मोबाइल वैन के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में लोगों को पुस्तक पहुंचाएंगे, साथ ही छूट भी (NBT will deliver books to rural) देंगे.

CIC चयन को लेकर हाई पावर कमेटी में नहीं बन पाई सहमति, एसएस गुलेरिया होंगे सदस्य

मुख्य सूचना आयुक्त के लिए बुलाई गई बैठक सीआईसी को लेकर सहमति (Meeting for CIC in shimla) नहीं बन पाई. ऐसे में सूचना आयोग के सदस्य के तौर पर पूर्व नौकरशाह एसएस गुलेरिया का चयन किया गया है.

HP Board 10th Result 2022: कल जारी होगा दसवीं कक्षा का रिजल्ट, यहां देखें अपना परिणाम

प्रदेश में दसवीं कक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हजारों छात्रों का इंतजार सोमवार को खत्म हो जाएगा. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कल यानी सोमवार को दसवीं कक्षा का रिजल्ट घोषित (HP board 10th result 2022 ) कर देगा.

MISA के तहत आपातकाल के दौरान जेल गए कार्यकर्ताओं के घरों पर संपर्क करेगी भाजपा, आज से शुरू होगा अभियान

आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत आपातकाल के दौरान जेल गए कार्यकर्ताओं के घरों पर भाजपा संपर्क करेगी. जिसके लिए भाजपा आज से संपर्क अभियान (BJP Workers jailed during emergency) भी शुरू करने जा रही है...

KARSOG: शाकरा में कुश्ती का महादंगल आज, हरियाणा-पंजाब समेत दिल्ली के नामी पहलवान लेंगे भाग

करसोग उपमंडल के सबसे बड़े गांव ब्रह्मपुरी शाकारा में आज शाम चार बजे के बाद कुश्ती का महादंगल (Wrestling in Shakra of Karsog) होगा. जिसमें हिमाचल सहित पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के नामी पहलवान भी भाग लेंगे. पढ़ें पूरी खबर..

SHIMLA: चियोग बाजार में भीषण अग्निकांड, 10 से ज्यादा दुकानें जलकर राख, करोड़ों का नुकसान

ठियोग उपमंडल के चियोग बाजार बीते रात भीषण अग्निकांड (Fire in Cheog Bazaar of Theog) हुआ है. इस अग्निकांड में 10 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई है. जिससे करोड़ों रुपये की सम्मपत्ति के नुकसान का अनुमान है. पढ़ें पूरी खबर...

खास संदेश के साथ नाहन में दौड़े सैकड़ों युवा, DC सिरमौर ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी

नशा निवारण को लेकर सिरमौर में 26 जून से 29 अगस्त तक "से नो टू ड्रग्स" थीम पर विशेष अभियान का चलाया जा रहा (Marathon organized in Nahan) है. जिसका शुभारंभ रविवार सुबह डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने (Camp against drugs in Nahan) किया. पढ़ें पूरी खबर...

