Govind Thakur Attacks on Sunder Singh: गोविंद ठाकुर बोले- हार सामने देखकर संयम खो बैठे हैं विधायक सुंदर सिंह

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले प्रदेश में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. आए दिन दोनों एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर पर जमकर निशाना (Govind Thakur Attacks on Sunder Singh) साधा है. उन्होंने कहा कि कुल्लू सदर के विधायक हमेशा परेशानियों में ही रहते हैं. ऐसे में उन्हें मेरी सलाह है कि वह कभी कभी हंस भी लिया करें और मुस्कुरा कर भी अपनी बातों का जवाब रखा करें.

AAP Attacks on BJP: भाजपा-कांग्रेस ने थामा भ्रष्टाचार का दामन, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे

आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने अपने मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले मे न सिर्फ पद से बर्खास्त किया, बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की है. आम आदमी पार्टी ने एक उदाहरण पेश किया है. यह बात पार्टी के प्रवक्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए (Aam Aadmi Party press conference)कही. उन्होंने कहा कि पार्टी हिमाचल में अपनी ईमानदार छवि को लेकर जयराम सरकार के भष्ट्राचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी.

Shimla MC elections: शिमला नगर निगम चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, प्रतिभा सिंह ने एकजुट होने के दिये निर्देश

शिमला नगर निगम चुनाव (Shimla Municipal Corporation elections) को लेकर अभी असमंजस बना हुआ है. मामला कोर्ट में होने के चलते अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हो पाई है, लेकिन राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं. वहीं, पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह (Himachal Congress President Pratibha Singh) ने शिमला में कांग्रेस पार्टी ने पार्षदों और अन्य पदाधिकारियों के साथ राजीव भवन में बैठक की और आगामी रणनीति बनाई गई.

बंजार विधायक सुरेंद्र शौरी के खिलाफ नारेबाजी: विधायक जी 'होश' में आओ..स्कूल फगवाना में खुलवाओ

बंजार विधानसभा के फगवाना गांव के लोगों ने वीरवार को विधायक सुरेंद्र शौरी के खिलाफ धरना (Demonstration against Banjar MLA) दिया. जनता ने बंजार विधायक होश में आओ के नारे लगाकर हाईस्कूल फगवाना में खोलने की मांग की. चकुरठा पंचायत के उप प्रधान रोशन ठाकुर,पूर्व प्रधान तेजा सिंह,लक्ष्मण सहित गांव की महिलाओं ने स्कूल को फगवाना में खोलने की मांग की.

SHIMLA SMART CITY PROJECT: तीसरी 'आंख' रखेगी नजर, चप्पा-चप्पा रहेगा CCTV कैमरे की जद में

पहाड़ों की रानी शिमला में अब तीसरी आंख से बचना मुश्किल होगा. सुरक्षा का चक्रव्यू अभेद होगा, क्योंकि सुरक्षा कवच को मजबूती देने के लिए चप्पे-चप्पे पर यानी 88 जगहों पर 209 सीसीटीवी कैमरे (cctv cameras in shimla) से हर आने-जाने वाले की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी.

Development Works in Bilaspur: एक्शन मोड में DC बिलासपुर पंकज राय, ठेकेदारों को नोटिस जारी करने के दिए आदेश

उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने शहर में चल रहे करोड़ों रुपये के विकासात्मक कार्याें का औचक निरीक्षण (development works in Bilaspur) कर अधिकारियों को सभी सभी कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश जारी किए. इस दौरान उन्होंने 12 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 50 बिस्तर वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल भवन के कार्य की प्रगति का भी निरीक्षण किया.

Shri Naina Devi: इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित, 5 जून बाद जारी होंगे चालान

इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम(Intelligent Traffic Management System) श्री नैणा देवी(Shri Naina Devi) में स्थापित किया गया है.यह व्यवस्था परीक्षण आधार पर श्री नैणा देवी में 5 जून तक जारी रहेगी. उसके बाद उल्लंघन पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा नोटिस की जायेगी, उस वाहन का स्वतः सिस्टम के माध्यम से चालान जारी होगा.

Girl Trapped in Beas River: ब्यास नदी की तेज धार में फंसी लड़की, रेस्क्यू कर जांच में जुटी पुलिस

मनाली में ब्यास नदी में फंसी एक लड़की (girl trapped in the Beas river) को पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने वीरवार सुबह रेस्क्यू कर लिया है. डीएसपी मनाली हेमराज वर्मा (DSP Manali Hemraj Verma) का कहना है कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. फिलहाल लड़की ने अभी कोई बयान नहीं दिया गया है कि वह कैसे ब्यास नदी के बीच में फंस गई.

steel industry in Una: इस्पात उद्योग में 7 श्रमिक घायल, इस वजह से हुआ हादसा

ऊना के औद्योगिक क्षेत्र बाथड़ी (Bathri Industrial Area in Una) में सरिया बनाने वाले इस्पात उद्योग में बुधवार को बॉयलर में डाला मॉल्टन आयरन (पिघला लोहा) उबल कर बाहर आने के चलते 7 श्रमिक घायल (7 workers injured in steel industry in Una) हो गए. घायल मजदूरों के बयान दर्ज करने के बाद ही हादसे के सही कारणों का पता लग पाएगा. फिलहाल पुलिस ने घटना के संबंध में मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी है.

ROAD ACCIDENT IN MANDI: ट्रक ने मारी बाइक सवार दंपति को टक्कर, उत्तराखंड की महिला की मौत

मनाली की वादियों से घूमकर बाइक से उत्तराखंड लौट रही दंपति को चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर झलोगी के पास ट्रक ने मार (road accident in mandi) दी. इलाज के दौरान पत्नी ने दम तोड़ दिया. वहीं, पति का इलाज नगवाईं अस्पताल में चल रहा है.



ये भी पढ़ें: हिमाचल में वन वे के उल्लंघन पर न्यूनतम जुर्माना 20 हजार, फेसबुक पोस्ट पर पुलिस ट्रोल