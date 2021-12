PM Modi Mandi Tour: मंडी रैली में जयराम की पीठ थपथपा गए नरेंद्र मोदी

कुछ समय से अटकलें लगती रही की सरकार का चेहरा बदला जाएगा. यह भी कयास लगाते जा रहे थे कि मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता ,लेकिन जयराम सरकार के 4 साल होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi Mandi Tour)ने जयराम सरकार की पीठ (PM Modi praised Jairam in mandi) थपथपाई. प्रधानमंत्री ने कहा कि हिम केयर योजना का (Himachal Him Care Scheme)विस्तार भी डबल इंजन की सरकार के कारण ही संभव हुआ.

BJP will repeat Again in HP: 2022 में हम फिर बनाएंगे सरकार: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी (BJP government will repeat in 2022) की सरकार रिपीट होगी. प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने जयराम ठाकुर ने नरेन्द्र मोदी से वादा करते हुए कहा कि जनता और पार्टी के सहयोग व आपके नेतृत्व में भाजपा फिर से भाजपा की सरकार (BJP government in Himachal) बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.

भाजपा के जश्न पर शिमला कांग्रेस ने मनाया विरोध दिवस, राजभवन के बाहर किया प्रदर्शन

राजधानी शिमला में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध दिवस मनाया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर सहित कांग्रेस के (HP Congress rally against govt) कार्यकर्ता राजभवन पहुंचे और राजभवन के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राज्यपाल को उनके स्टाफ के जरिए ज्ञापन सौंपा. इस दौरान कुलदीप राठौर ने (Himachal Congress targets BJP) सरकार पर कई जुबानी हमले किए.

PM MODI MANDI RALLY: पीएम मोदी ने किया इंवेस्टर्स मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी पहुंचने के (pm Narendra Modi in mandi) बाद विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया. वहीं, प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली. इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन्वेस्टर्स मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग (ground breaking ceremony in mandi) करने के लिए बनाए गए पंडाल में पहुंचकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ किया.

हिमाचल में ओमीक्रोन को लेकर किन्नौर प्रशासन ने लोगों को दी चेतावनी, कोविड गाइडलाइंस उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

हिमाचल में ओमीक्रोन का मामला (Omicron in himachal) सामने आने के साथ ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ने लगी हैं. वहीं, प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन को लेकर किन्नौर प्रशासन ने लोगों को चेतावनी है. डीसी किन्नौर ने ओमीक्रोन (Corona cases in kinnaur) के खतरे को देखते हुए पुलिस को जिले में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं.

108 ambulance service in himachal: देवभूमि में 108 के सुनहरे 11 साल, हर 35 सेकेंड में जवाब देती है जीवनदायिनी

हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन देने और लोगों के जीवन की रक्षा करने वाली 108 एंबुलेंस सेवा (108 ambulance service in himachal) ने हिमाचल में 11 साल का सफर पूरा कर लिया (108 ambulance service 11 years) है. प्रत्येक नागरिक को जीवन रक्षा का अधिकार प्रदान करने के व्यापक मिशन में शामिल हो कर अग्रणी रहन वाली जीवीके ईएमआरआई ने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के तहत हिमाचल प्रदेश में 108 नेशनल एंबुलेंस सर्विस की शरुआत 25 दिसंबर 2010 को की थी और समस्त हिमाचल प्रदेश में सफलतापूर्वक सेवाएं प्रदान कर रही है.

KULLU MANALI TOURIST ATTRACTION: कुल्लू में पर्यटन व्यवसायियों के लिए बर्फबारी बनी संजीवनी, सैलानियों की बढ़ी आमद

लंबे अतंराल के बाद एक बार फिर पर्यटन नगरी मनाली में रौनक (Fresh snowfall in Kullu) लौट आई है. बर्फबारी के बाद से तो पर्यटन नगरी पहले जैसी दिखने लगी है. कोरोना के चलते पिछले दो सालों से मनाली का माल रोड सूना पड़ चुका था, लेकिन अब एक बार फिर (tourist crowd in Manali) यहां पहले जैसी रौनक लौट आई है, जिसके बाद पर्यटन कारोबारियों (Kullu tourism businessmen) के चेहरे भी खिल उठे हैं.

BLACK DAY OF HP CONGRESS: बीजेपी के 4 साल के कार्यकाल का कांग्रेस ने किया विरोध, प्रदेशभर में मनाया काला दिवस

हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार के 4 साल (HP CONGRESS CELEBRATED BLACK DAY) पूरा होने के उपलक्ष्य में जहां मंडी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो वहीं, प्रदेश भर में कांग्रेस के द्वारा इसका विरोध भी किया गया.

ऊना पुलिस ने पकड़ी चरस की बड़ी खेप, दो युवक गिरफ्तार

ऊना पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ छेड़े अभियान के तहत गगरेट पुलिस की टीम ने स्कूटी सवार दो युवकों को चरस की बड़ी खेप के साथ (Two youths arrested in Una) दबोचा है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नाकेबंदी की थी. इसी दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े स्कूटी सवार दो युवकों के पास 1 किलो 412 ग्राम चरस की बड़ी खेप बरामद की गई. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट (UNA police caught charas) के तहत केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.

व्यवस्था परिवर्तन मंच द्वारा पांवटा सिविल हॉस्पिटल के बाहर किया गया हवन, 8 दिनों से चल रहा है प्रदर्शन

पांवटा सिविल हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की मांग कर रहे व्यवस्था परिवर्तन मंच और अन्य 20 संस्थाएं पिछले आठ दिनों से शांतिपूर्वक (Paonta Vyavastha Parivartan Manch) धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का समाधान नहीं निकाला गया है. ऐसे में मजबूरन सोमवार को प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने हवन यज्ञ का आयोजन किया. ताकि संबंधित विभाग व प्रदेश सरकार की आंखें खुल जाएं और समस्याओं का समाधान जल्द किया जाए.

