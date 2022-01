मंडी: जिला मंडी के सलापड़-कांगू क्षेत्र में अवैध जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत होने ले मामले में पुलिस लगातार एक्शन में है. मामले में बड़ी कार्रवाई अमल में लाते हुए पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने पालमपुर,बैजनाथ और सुंदरनगर के मलोह क्षेत्र 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी अवैध शराब कारोबार के बड़े माफिया बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि नहीं की गई है.

सूत्रों के हवाले से मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार गिरफ्तार ( MANDI POISONOUS LIQUOR CASE) किए गए तीनों आरोपी अवैध शराब कारोबार में पिछले लंबे समय से संलिप्त थे और अब मुख्य सरगना सहित पुलिस के हत्थे तीन लोग चढ़े हैं. जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है. मामले में अब कुल गिरफ्तार लोगों की संख्या 7 हो गई है. वहीं, मामले को लेकर अभी और लोगों पर पुलिस का शिकंजा कस सकता है.

क्या था मामला: बीते मंगलवार-और बुधवार सलापड़-कांगू चित्र में (Illegal alcohol sale in Salapad) कुछ लोगों द्वारा शराब खरीद कर उसका सेवन किया गया, लेकिन धीरे-धीरे लोगों की तबीयत खराब होने लगी परिजनों द्वारा उन्हें आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन पूरे घटनाक्रम (illegal liquor in himachal) को लेकर 7 लोगों की मौत हो (seven people died in mandi) गई और वहीं, अभी 12 लोग अस्पताल में उपचाराधीन है.

वहीं, पुलिस ने मामले में पहले ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया था जिन्हें अदालत द्वारा 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस मामले में गहनता से जांच कर रही है. वहीं, मामले में पुलिस द्वारा जांच के लिए कुल 9 सदस्य एसआईटी का भी गठन किया गया है.

ये भी पढ़ें- Petrol Diesel Rate in Himachal: पेट्रोल-डीजल की आज की कीमतें जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव