करसोग: उपमंडल करसोग में एसडीएम (subdivision Karsog SDM) के आदेशों के बाद रविवार को बीडीओ ऑफिस से टेक्निकल टीम (Technical team from BDO office) ने स्पॉट का जायजा लिया. निरीक्षण के बाद टेक्निकल टीम ने ग्राम पंचायत थर्मी (Gram Panchayat Thermi) के तहत गांव थनाली में निर्माणधीन सराय भवन (Sarai building under construction in village Thanali) की झूल रही दीवार को गिराया और इसके साथ स्पॉट पर करीब 17 सीमेंट के जमे हुए बैग भी पाए गए.



जानकारी के अनुसार मंदिर में चल रहे सराय निर्माण के लिए सीमेंट के बैग (bags of cement) करीब 4 महीने पहले खरीदे गए थे. जो बरसात के दिनों में खुले रखे जाने की वजह से जम गए थे. एसडीएम (SDM) को की गई शिकायत के मुताबिक सराय निर्माण में जमे हुए सीमेंट को तोड़कर प्रयोग में लाया गया था. जिस कारण सराय की एक दीवार दो सप्ताह में ही हिल गई थी. टेक्निकल टीम ने खराब सीमेंट को स्पॉट से हटा दिया है. इसकी जगह ग्राम पंचायत प्रधान (gram panchayat head) को नए सीमेंट के बैग खरीदने के आदेश जारी किए गए हैं.

बता दें ममलेश्वर महादेव युवक मंडल (Mamleshwar Mahadev Yuvak Mandal), ममलेश्वर महादेव महिला मंडल थनाली (Mamleshwar Mahadev Mahila Mandal Thanali) सहित ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर एसडीएम से शिकायत की थी. जिस पर एसडीएम ने विकासखंड अधिकारी (block officer) को जांच करने के आदेश जारी कर तीन दिन में रिपोर्ट मांगी थी. हालांकि निर्माण कार्य को गिराए जाने की रिपोर्ट सोमवार को एसडीएम को सौंपी जाएगी.

वहीं, इस मामले पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाए जाने पर स्थानीय जनता ने प्रशासन का आभार प्रकट किया है. लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में भारी लापरवाही बरती गई है, लेकिन हैरानी की बात है कि संबंधित पंचायत में तैनात फील्ड स्टाफ (field staff) को क्यों निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही की भनक नहीं लगी. जिस वक्त निर्माण कार्य चल रहा था फील्ड स्टाफ मौके पर क्या देख रहा था. ऐसे में लोगों ने निर्माण कार्य में मिली भगत होने का भी अंदेशा जताया है. जिस पर स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार फील्ड स्टाफ के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की मांग की हैं.



ममलेश्वर महादेव युवक मंडल थनाली के प्रधान युवराज ठाकुर (Yuvraj Thakur, head of Mamleshwar Mahadev Yuvak Mandal Thanali) का कहना है कि देव थनाली मंदिर में सराय भवन का निर्माण चला था. जिसमें भारी लापरवाही (gross negligence) बरती गई थी. जैसे ही ये मामला ध्यान में आया इसकी शिकायत एसडीएम से की गई. इस पर टेक्निकल टीम (technical team) स्पॉट पर पहुंची और लोगों की शिकायत को सही पाते हुए सराय भवन की हिल रही दीवार को गिराया गया है. उन्होंने तुरंत कार्रवाई किए जाने के लिए एसडीएम का भी आभार प्रकट किया है.



बीडीओ सुतेंद्र ठाकुर (BDO Sutendra Thakur) का कहना है कि एसडीएम करसोग (SDM Karsog) ने स्थानीय जनता की शिकायत पर निर्माणाधीन सराय की दीवार के जांच करने के आदेश दिए थे. इसकी रिपोर्ट तीन दिनों में मांगी गई है. जिस पर टेक्निकल टीम को स्पॉट पर भेजा गया था. फील्ड से रिपोर्ट प्राप्त होते ही निर्धारित समय अवधि में एसडीएम को सौंपी जाएगी.

