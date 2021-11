सुंदरनगर : ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं जन जागरण अभियान(Congress public awareness campaign) के तहत बढ़ती महंगाई और बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर एक रोष रैली (Congress rally in Sundernagar)निकाली. यह रैली एसडीएम कार्यालय तक निकाली गई. एसडीएम धर्मेश रामौत्रा को(Submitted memorandum to SDM Sundernagar) राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा.



इस अवसर पर पूर्व विधायक सोहन लाल ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार के नियंत्रण से महंगाई बाहर हो चुकी . भ्रष्टाचार का बोलबाला और बेरोजगारी दर कम करने में सरकार पूरी तरह से विफल रही. उन्होंने कहा कि इस जन जागरण अभियान के तहत लोगों को केंद्र व प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के बारे में लोगों के घर-घर जाकर अवगत करवाया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 4-0 से हार का सामना करना पड़ा .उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी सत्ता हासिल करेगी.

