करसोग: जिला मंडी में करसोग उपमंडल (Karsog sub division of Mandi) के तहत बगैण की जनता (Bagain Village of Karsog) को अब घरद्वार पर वाहनों की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है. यहां शनिवार को दोपहर बाद ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी की मौजूदगी भनेरा से बगैण तक बनी सड़क पर एंबुलेंस का ट्रायल लिया गया, जो पूरी तरह सफल रहा. ऐसे में एंबुलेंस के लिए पास होने के साथ ही सड़क पर छोटे वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है. जिस पर स्थानीय जनता ने खुशी जताई है और इसके लिए विधायक हीरालाल सहित प्रशासन का आभार प्रकट किया हैं.

अभी लोगों को भनेरा तक ही सड़क की सुविधा उपलब्ध थी. इसके बाद स्थानीय जनता की मांग पर बगैण गांव को भी एंबुलेंस मार्ग की सुविधा से जोड़ा गया. इसमें भनेरा से आगे एक किलोमीटर सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग के माध्यम से हुआ है, जबकि बाकी बची 600 मीटर सड़क का निर्माण पंचायत ने करवाया है. जिसके लिए विकासखंड करसोग से पैसा जारी हुआ था. ऐसे में अब ट्रायल सफल रहने पर स्थानीय जनता ने खुशी जताई है.

इस दौरान लोगों ने ट्रायल लेने पहुंचे अधिकारियों का भी जोरदार स्वागत किया और सड़क पर नियमित तौर से आवाजाही शुरू होने पर आभार भी प्रकट किया. भनेरा से बगैण तक एंबुलेंस का सफल ट्रायल तहसीलदार करसोग राजेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में हुआ. इस सड़क से बगैण सहित आसपास के क्षेत्र की करीब 250 की आबादी को लाभ होगा. इस अवसर पर विकासखंड अधिकारी, एचआरटीसी करसोग डिपो के क्षत्रिय प्रबंधक पीयूष शर्मा, बीएमओ, लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता सहित ग्राम पंचायत भनेरा के प्रधान उपस्थित रहे.

तहसीलदार राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी भनेरा से बगैण के लिए एंबुलेंस का ट्रायल लिया गया. यह पूरी तरह से सफल रहा है. उन्होंने कहा की ट्रायल सफल रहने के साथ ही अब छोटे वाहन बगैण तक आ जा सकते हैं.