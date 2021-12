मंडी: जिले के सबसे बड़े अस्पताल नेरचौक मेडिकल कॉलेज के कैंपस में स्थित अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मंडी (Atal Medical and Research University Mandi) में सोमवार से एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग शुरू हो गई है, लेकिन सर्वर डाउन (Server down in Atal Medical and Research University) होने के चलते एक भी आवेदन स्वीकार नहीं हो पाया. प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के छह मेडिकल कॉलेजों में प्रति कॉलेज 120 सीटें भरी जानी है. वहीं, प्रदेश के एकमात्र निजी कॉलेज महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी सोलन (Private College Maharishi Markandeya University Solan) में 150 सीटें भरी जानी है. यह काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो रही है, विद्यार्थियों को अब केवल दाखिला लेने के लिए ही कॉलेज जाना होगा.

इस बारे में जब यूनिवर्सिटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर प्रवीण शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आवेदनों का अधिक लोड होने के चलते सर्वर क्रैश हो गया, जिसके चलते एक भी आवेदन स्वीकार नहीं हो पाया. उन्होंने बताया कि मंगलवार को अधिक क्षमता के सर्वर से काम करने का प्रयास किया जाएगा.



बता दें कि इस बार अटल मेडिकल एंड रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरचौक (Medical University Nerchowk) में पहली बार एमबीबीएस और बीडीएस की ऑनलाइन काउंसलिंग (online counseling in Atal Medical and Research university) हो रही है. सबसे बड़ी बात यह है कि इस संस्थान में काउंसलिंग ऑनलाइन हो रही है. इससे पहले विद्यार्थियों को शिमला यूनिवर्सिटी में दो-तीन दिन तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता और बाद में कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता था.

