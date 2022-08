मंडी: एक बहन ने भाई से बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए दो स्कूलों के लिए लाखों की लागत की स्टेम लैब मांगी और भाई ने भी रक्षा बंधन के पावन दिवस पर लैब भेंट कर दी. अब मंडी जिले के सदर उपमंडल के दो स्कूलों के बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ (Two stem labs opened in Schools of Mandi) विभिन्न प्रकार के मॉडल का थ्रीडी अवलोकन कर उनका बारिकी से अध्ययन करने का अवसर मिलेगा. वीरवार को एमकेआई सोल्युशन (MKI Solution) की तरफ से टांडू स्कूल में एक लैब का शुभारंभ किया गया.

शुभांरभ मौके पर एसडीएम सदर रितिका जिंदल व उनके बड़े भाई एमके यादव (Ritika Jindal brother MK Yadav) विशेष रूप से मौजूद रहे. इस मौके पर उन्होंने विधिवत रूप से स्टेम लैब का शुभारंभ किया. इस मौके पर रितिका जिंदल ने बताया कि उन्होंने आओ चलें गांव की ओर कार्यक्रम के दौरान (SDM Mandi Sadar Ritika Jindal) टांडू पंचायत का दौरा किया था. जिसके बाद उन्होंने यहां के बच्चों की प्रतिभा को देखते हुए अपने बड़े भाई एमके यादव जो कि पंजाब से हैं और देश ही नहीं विदेशों में भी इस प्रकार की लैब का निर्माण करते हैं, उनसे इस बार रक्षा बंधन पर सदर उपमंडल में फ्री में दो स्टेम लैब स्थापित करने का गिफ्ट मांगा.

वीडियो.

जिसके बाद राखी के पावन दिवस पर (Raksha Bandhan 2022) एक लैब का शुभारंभ किया गया. उन्होंने बताया कि बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देने में इस प्रकार की लैब काफी सहायक सिद्ध होती हैं. उन्होंने बताया कि लैब में (Tandoo School Mandi) बच्चे रोबोटिक्स का ज्ञान भी हासिल कर सकते हैं. वहीं, इस मौके पर रितिका जिंदल के भाई एमके यादव ने बताया कि उन्हें गर्व है कि उनकी छोटी बहन ने रक्षा बंधन पर इस प्रकार का गिफ्ट मांगा जो बच्चों की बेहतर पढ़ाई में सहायक होगा.

फोटो.

उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर (Two stem labs opened in Schools of Mandi) देश आगे बढ़ेगा, जिसमें सभी को सहयोग करना चाहिए. इस मौके पर स्थानीय पंचायत प्रधान व लोगों ने स्कूल में इस प्रकार की आधुनिक लैब लगाने के लिए दानकर्ता और एसडीएम सदर रितिका जिंदल का आभार भी जताया. बता दें कि स्टेम एजुकेशन सिस्टम के द्वारा विज्ञान, तकनीक और गणित विषय को विद्यार्थियों की योग्यता एवं रुचि के अनुसार रोचक तरीके से सिखाया जाता है. इसके साथ ही लैब में कई प्रकार के थ्रीडी मॉडल होते हैं, जिससे चीजों को बारीकी से समझाया जा सकता है. जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री शामिल है. इसके साथ ही इस लैब में बच्चों को रोबोटिक टूल किट भी उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि बच्चे रोबोट बनाने का ज्ञान भी हासिल कर सकें.

टांडू स्कूल मंडी में स्टेम लैब शुरू

