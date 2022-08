मंडी: जिला मंडी में भारी बारिश (Heavy Rain Alert in Mandi) के कारण शनिवार, 20 अगस्त 2022 को येलो अलर्ट (Yellow Alert in Mandi) जारी किया गया है. इस अलर्ट को ध्यान में रखते हुए मंडी जिला प्रशासन ने जिला के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी व नीजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है. शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है.

जिले में भारी बारिश को लेकर डीसी मंडी अरिंदम चौधरी ने लिखित आदेश भी जारी कर दिए हैं. बता दें कि मंडी जिले में भारी बारिश (Heavy Rain in Mandi) हो रही है. भारी बारिश के कारण जिले में जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है. मौसम को लेकर जारी अलर्ट पर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद रखने का निर्णय (Schools and Anganwadi centers will closed in Mandi) लिया है. अवकाश सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्रों और 12 कक्षा तक के सरकारी और नीजी स्कूलों में ही होगा, जबकि बाकी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से खुले रहेंगे. आईटीआई और कालेज सहित बड़ी कक्षाओं वाले सभी शिक्षण संस्थानों में यह अवकाश नहीं होगा.



करसोग में स्कूली बच्चों पर गिरा था मलबा: कुछ दिन पहले भारी बारिश के बीच छुट्टी होने के बाद स्कूल से घर लौट रहे स्कूली बच्चों पर पहाड़ी का मलबा आ गिरा था और एक महिला ने अपनी जान पर खेलकर इन बच्चों की जान बचाई थी. जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की घटनाएं अमूमन होती रहती हैं. ऐसे में बच्चों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने अवकाश रखने का निर्णय लिया है. ध्यान रहे कि यह अवकाश सिर्फ शनिवार वाले दिन ही रहेगा और सोमवार से नियमित कक्षाएं स्कूलों में लगेंगी.

1130 करोड़ का नुकसान: बता दें कि इस सीजन में 29 जून से 18 अगस्त तक भारी बारिश के कारण लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को 1130 करोड़ (1130 crore loss due to rain in Himachal) रुपए का नुकसान हो चुका है. गुरुवार को प्रदेश में 7 लोगों की मौत हुई और 6 घायल हुए. अब तक पूरे राज्य में विभिन्न हादसों में मौत का आंकड़ा 213 पहुंच गया है. इसके अलावा अलग-अलग दुर्घटनाओं में 353 लोग (353 injured in the rainy season in Himachal) घायल हो गए.

