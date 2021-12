मंडी: हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग में तैनात जल रक्षकों को नियमित करने और कांट्रेक्ट समय को कम करने पर हिमाचल प्रदेश जल रक्षक संघ ने मंडी राज्य स्तरीय सम्मेलन के दौरान (Jal Rakshak Sangh Convention Mandi) सरकार का आभार जताया है. हिमाचल प्रदेश जल रक्षक संघ का यह (Jal Rakshak contract period Himachal) प्रदेश सम्मेलन मंडी के भ्यूली में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के 12 जिलों से आए जल रक्षकों ने भाग लिया.





इस सम्मेलन में प्रदेश कार्यकारिणी का चयन भी किया गया, जिसमें मंडी के (Jal Rakshak Sangh Himachal President) रूप लाल उर्फ दवालु राम को हिमाचल प्रदेश जल रक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया. कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव राजेश शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे. इस मौके पर राजेश शर्मा ने प्रदेश सरकार के साथ हुई जेसीसी (Demands in JCC meeting Himachal) बैठक में जल रक्षकों को राहत देते हुए उनके नियमित करने के सेवाकाल व वेतन संबंधी मांगों पर सकारात्मक फैसला होने पर हिमाचल सरकार का आभार जताया.

वहीं, इस मौके पर हिमाचल प्रदेश जल रक्षक संघ केनव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रूप लाल ने भी प्रदेश सरकार के फैसलों और जेसीसी के पदाधिकारियों का आभार जताया. इसके साथ ही उन्होंने मांग उठाई कि प्रदेश सरकार और जलशक्ति मंत्री शीतकालीन सत्र में जल रक्षकों, पैरा फीटरों और पंप ऑपरेटरों के भविष्य को देखते हुए कोई पॉलिसी बनाए.

इसके साथ ही उन्होंने इन सभी को 9300 वेतन देने और कार्य समय को (New President of Jal Rakshak Sangh) भी बढ़ाने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि (Demads of Jal Rakshak Himachal) संघ को प्रदेश की वर्तमान सरकार पर पूरा भरोसा है कि सरकार उनके हक में जरूर सही फैसले लेगी.

