मंडी: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने (road accident in himachal) का नाम नहीं ले रहे. इस साल अब तक विभिन्न दुर्घटनाओं में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. प्रदेश में हर रोज औसतन तीन लोग सड़क हादसों में जान गंवाते हैं. ताजा मामला जिला मंडी (road accident in mandi) का है. यहां बालीचौकी के पास टाटा सूमो गाड़ी पलटने से 14 लोग (14 people injured in mandi) घायल हुए हैं.

मिली जानकारी के अनुसार बालीचौकी के पास थाची सड़क पर अनियंत्रित होकर टाटा सूमो पलट गई. गाड़ी में 14 लोग सवार थे. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रभाव से लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला और बालीचौकी अस्पताल ले गए. यहां पर प्राथमिक उपचार के बाद कुछ लोगों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज मंडी रेफर कर दिया गया है, जबकि बाकी घायलों का यहीं पर इलाज चल रहा है. पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री (sp mandi on accident) ने घटना की पुष्टि की है.

मंडी जिले में तीन साल में 329 लोगों की गई जान: मंडी जिले में भी बहुत सड़क दुर्घटनाएं (Road accident in mandi ) होती हैं. यहां वर्ष 2019 में 109, वर्ष 2020 में 102 व 2021 में 111 लोगों को मौत का शिकार बनना पड़ा. मंडी जिले में फरवरी 2022 तक कुल 7 लोगों की मौत हुई. इस तरह जिले में सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का आंकड़ा 329 रहा है.

हिमाचल में सड़कों पर 203 ब्लैक स्पॉट की पहचान: हिमाचल पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं का डाटा बेस तैयार करने के लिए रोड एक्सीडेंट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है. हादसों के ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाते हैं. हिमाचल प्रदेश में सभी सड़कों पर 195 व 203 ब्लैक स्पॉट की पहचान (black spots on the roads in himachal) की गई. ये 2019 से हुए सड़क हादसों के आधार पर की गई है. हिमाचल में तीन साल में दुर्घटनाओं के प्रति 1320 संवेदनशील स्पॉट पहचाने गए हैं. इसके अलावा 2685 पोटेंशियल ब्लैक स्पॉट हैं यानी जहां दुर्घटना के आसार हैं.

