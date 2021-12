मंडी/सुंदरनगर: हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर वाहन चालकों की लापरवाही के कारण सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. लगातार मामलों में इजाफा होता जा रहा है. आए दिन प्रदेश में लोग सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं. हालांकि प्रशासन की ओर से लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है. बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे कम नहीं हो रहे हैं.

ताजा मामला जिला मंडी के सुंदरपुर उपमंडल (road accident in Dhanotu SunderNagar) का है. शुक्रवार सुबह नेशनल हाईवे 21 (road accident on NH 21) पर धनोटू पेट्रोल पंप के समीप गलत दिशा में घुसे एक कार सवार को बचाने के चक्कर में टिप्पर और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया (collision between tipper and bike) है. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

स्थानीय लोगों की सहायता से घायल व्यक्ति को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है. सीसीटीवी कैमरा में हादसे का पूरा वाक्य कैद हो गया. बताया जा रहा है कि बाइक सवार दियारगी क्षेत्र का रहने वाला है, जो शुक्रवार सुबह सुंदरनगर की ओर जा रहा था. उसी दौरान यह हादसा पेश आया. डीएसपी सुंदरनगर (DSP Sundernagar on road accident) दिनेश कुमार ने मामले की पुष्टि की है. डीएसपी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

