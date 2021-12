मंडी: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर 2021 (NEET PG Counselling 2021) की काउंसलिंग में देरी और गैर इमरजेंसी ड्यूटी को वापस लेने को लेकर प्रदेश भर के रेजिडेंट डॉक्टर देशव्यापी हड़ताल (resident doctors strike) पर हैं. इसी के तहत बुधवार को लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज अस्पताल नेरचौक (Lal Bahadur Shastri Medical College Hospital Nerchowk) में भी रेजिडेंट डॉक्टरों ने करीब दो घंटे हड़ताल की.

बता दें मेडिकल कॉलेज नेरचौक में रेजिडेंट डॉक्टर (Resident Doctor in Medical College Nerchowk) के द्वारा दो दिन से दो घंटे की हड़ताल (Resident Doctor 2 hours strike) कर विरोध जताया जा रहा है.और अस्पताल के बाहर मौन प्रदर्शन (silent performance of resident doctors) कर नीट 2021 पीजी काउंसलिंग (NEET PG Counselling 2021) करवाने की मांग की जा रही है. हड़ताल के दौरान ओपीडी और ओटी की सेवाएं बंद (OPD and OT services closed during strike) रहीं. जिस कारण दूरदराज क्षेत्रों से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. इस दौरान सिर्फ एमरजेंसी सेवाएं ही जारी रही.



आरडीए संघ के महासचिव डॉ रोशन ठाकुर (Dr. Roshan Thakur, general secretary of RDA union) ने कहा कि जब तक नीट पीजी काउंसलिंग (NEET PG Counselling 2021) नहीं की जाती, तब तक रेजीडेंट डॉक्टर हड़ताल पर बैठें रहेंगे. उन्होंने कहा कि अभी तो यह हड़ताल 2 घंटे की थी. आगामी समय में यह हड़ताल पूरे दिन के लिए भी की जा सकती है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द नीट पीजी काउंसलिंग करवाई जाए ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके.

