मंडी: गणतंत्र दिवस के मौके पर मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर (republic day celebration in mandi ) जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजिंद्र गर्ग (minister rajinder garg in mandi) ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस मौके पर सर्वप्रथम मुख्य अतिथि ने इंदिरा मार्केट में स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके उपरांत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए. इसके उपरांत उन्होंने ऐतिहासिक सेरी मंच पर ध्वजारोहण कर परेड (73rd republic day in mandi) की सलामी ली. परेड में पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी के जवान शामिल रहे.

प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस (rajinder garg on republic day) की बधाई देते हुए कहा खाद्य आपूर्ति मंत्री राजिंद्र गर्ग ने कहा कि देश व प्रदेश ने नए आयाम स्थापित किए हैं. केंद्र व प्रदेश की सरकारों ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ सभी प्रदेशवासियों को मिल रहा है. बीपीएल व गरीब परिवारों को सस्ता राशन वितरित किया जा रहा है, जिसका हजारों परिवार लाभ उठा रहे हैं. मुख्यमंत्री गृहणी सुविधा योजना से हिमाचल देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बना है. मौजूदा भाजपा सरकार के कार्यकाल में देश और प्रदेश निरंतर शिखर की ओर बढ़ता जा रहा है.

मंडी में गणतंत्र दिवस की धूम

इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया. वहीं, इसके उपरांत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभूतियों को सम्मानित भी किया गया. इस मौके पर सदर विधायक अनिल शर्मा, प्रदेश भाजपा महामंत्री व सुंदर नगर विधायक राकेश जम्वाल, नाचन विधायक विनोद कुमार, द्रंग विधायक जवाहर ठाकुर, नगर निगम मेयर दीपाली जसवाल, डिप्टी मेयर वीरेंद्र भट्ट, उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी, पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे.

