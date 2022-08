मंडी: देश की सरहद की रक्षा करने वाले फौजी भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षा बंधन (Raksha Bandhan 2022) के त्योहार पर मायूस न हों इसलिए फौजी भाइयों के लिए हिमाचल प्रदेश डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन (Himachal Pradesh Defense Women Welfare Association) ने इस वर्ष भी अपने हाथों से बनाई गई तिरंगा कलर की राखियां बॉर्डर पर भेज दी हैं. बुधवार को एसोसिएशन ने जिला प्रशासन मंडी के माध्यम से करीब 5 हजार राखियां कारगिल, ग्लेशियर और लेह लद्दाख के लिए (Himachal womens sent rakhi to soldier) भेजीं.

हिमाचल प्रदेश डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षा आशा ठाकुर ने बताया कि वे 2015 से इस प्रकार राखियां अपने फौजी भाइयों के लिए सरहदों पर भेज रहीं हैं. उन्होंने बताया कि इन राखियों को एनसीसी के अधिकारियों के सुपुर्द किया गया है, जहां से यह राखियां अलग-अलग स्थानों के लिए भेजी जाएंगी. आशा ठाकुर ने बताया कि फौजी भाइयों को किसी भी प्रकार के त्योहार अपने घर परिवार के साथ मनाने की छुट्टी नहीं मिल पाती. इसलिए उनके लिए राखियां भेजी गई हैं, ताकि फौजी भाई सरहदों पर मायूस न हों और देश की रक्षा करने में उनका मनोबल बढ़े.

उन्होंने कहा कि 11 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार है, जिसके पहले ही सभी स्थानों के लिए विभिन्न माध्यमों से फौजी भाइयों के लिए राखियां भेजी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी इस प्रक्रिया को फौजी भाइयों को राखी भेजी जाती (Rakhi sent to soldiers from himachal) रहेंगी. बता दें कि मंडी एसोसिएशन हर साल इसी तरह से सरहद पर तैनात फौजियों को राखी भेजती है. इस बार भी 5 हजार राखियां देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए भेजी गई हैं.