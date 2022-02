करसोग: प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का समय जैसे- जैसे नजदीक आ रहा. राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों में हलचल तेज हो गई. सोमवार को करसोग के चारकुफरी में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की एक अहम बैठक (Congress meeting in Karsog)हुई. मीटिंग में करसोग विधानसभा क्षेत्र से संगठन से जुड़े व्यक्ति को टिकट देने की मांग (Demand for ticket from Karsog)उठी. में उपमंडल में सभी राजनीतिक संगठनों ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया. इसी कड़ी में हुई राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की बैठक में विधानसभा टिकट को लेकर चर्चा हुई. जिसमें संगठन के बीच से किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट देने की वकालत की गई, जिसकी छवि साफ सुधरी हो, जनता के बीच में पकड़ हो और राजनीति के क्षेत्र में लंबे अनुभव के साथ पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी स्वीकार्य चेहरा हो.

इस दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार की नाकामियों को भी घर -घर जाकर उजागर करने पर विचार विमर्श हुआ, ताकि भावी प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाकर कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सके. संगठन की बैठक 25 फरवरी को फिर से आयोजित होगी, जिसमें प्रत्याशी का नाम तय कर ब्लॉक कांग्रेस की होने वाली बैठक में रखा जाएगा. राजीव गांधी पंचायतीराज संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष दीप राम ठाकुर ने बताया कि चारकुफरी में कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक हुई,जिसमें करसोग विधानसभा क्षेत्र से इस बार संगठन के व्यक्ति को टिकट देने को लेकर चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू करने के भी निर्देश दिए गए. बैठक में लालचंद शर्मा, दामोदर दास, वीरेंद्र कपिल, धर्मपाल शर्मा महेंद्र चंदेल, भगत राम व्यास , हीरामण, मुन्नी लाल, भूमि राज सहित अन्य कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

ये भी पढ़ें :कुल्लू में 4000 लोग ऐसे जो आज भी दो बिस्वा भूमि की राह ताक रहे: भूमिहीन एवं आवासहीन कल्याण संघ