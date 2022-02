करसोग: हिमाचल में पिछले दो दिनो तक हुई बर्फबारी (snowfall in Karsog) से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. वहीं मंडी जिले के करसोग उपमंडल में भारी बर्फबारी और बारिश (rain in karsog) से बंद हुई सड़कों को खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग (pwd restored roads in mandi) फील्ड में उतर गया है. बर्फबारी के बाद शनिवार को विभाग ने 28 सड़कों को खोल दिया है. जिसके साथ ही इन सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है. उपमंडल में अब 5 सड़कें बंद है. इनको खोलने का कार्य भी प्रगति पर है.

करसोग में तीन दिन हुई बारिश और उसके बाद गिरी बर्फ की वजह से 33 सड़कें बंद हो गई थी. जिस कारण इन सड़कों में वाहनों की आवाजाही ठप हो गई थी. ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए विभाग के अधिकारी सुबह ही सड़कों पर उतर गए थे. बर्फबारी के बाद कई क्षेत्रों में बिजली गुल थी. भारी बर्फबारी होने की वजह से कई जगहों पर तारों पर पेड़ गिरने से बिजली गुल रही, ऐसे में लोगों को रात अंधेरे में ही गुजारनी पड़ी.

मौसम खुलने के बाद बिजली बोर्ड ने कर्मचारियों को फील्ड में उतर कर कई जगहों पर बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी है. अधिकारियों के मुताबिक रविवार तक सभी क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू हो जाएगी. लोक निर्माण विभाग अधिशाषी अभियंता अरविंद भारद्वाज का कहना है कि उपमंडल में 28 सड़कों को खोल दिया है. बाकी बची सड़कों को खोलने का कार्य भी जारी है. बिजली बोर्ड चुराग सब डिवीजन के सहायक अभियंता यादविंद्र कुमार का कहना है कि अधिकतर क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति को बहाल कर दिया है. बाकी बचे क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था जल्द सुचारू हो जाएगी.

