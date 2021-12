करसोग: करसोग में सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों पर कानून का (Illegal possession in karsog) डंडा चला है. प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को उपमंडल के तहत भुराजस्व महाल कटोल में अवैध कब्जे को हटाया. यहां एक व्यक्ति ने लोक निर्माण विभाग की भूमि पर दो मंजिला अवैध ढांचा खड़ा किया था. जिसको पीडब्ल्यूडी और पुलिस (Encroachment in karsog) की मौजूदगी में जेसीबी भेजकर (Illegal structure demolished in karsog) तोड़ा गया.



इससे सरकारी भूमि को हथियाने वाले (PWD action on Encroachment in Karsog) अन्य लोगों में भी हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी ने अवैध कब्जे को हटाने के लिए तहसीलदार के पास शिकायत दर्ज की थी. जिस पर तहसील कार्यालय ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे को हटाने के आदेश जारी किए थे. इसी तरह से आने वाले दिनों में सरकारी भूमि पर किए गए अन्य अवैध कब्जों को लेकर भी कार्रवाई हो (Illegal possession on PWD land karsog) सकती है.

बता दें कि करसोग में कई जगहों पर पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अवैध कब्जे हुए हैं. जिससे सड़कें तंग हो गई हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसको लेकर प्रशासन को शिकायतें भी प्राप्त हुई है. ऐसे में बहुत जल्द इस बारे में आदेश जारी हो सकते हैं. यही नहीं लोगों ने वन भूमि पर भी कब्जा कर लिया है. कई जगहों पर तो जंगलों में भी खेत तक बना दिए गए हैं, जिसमें अवैध कब्जा करने वाले लोग अब फसलें उगा रहे हैं. ऐसे में इन पर भी अब गाज गिर सकती है.

तहसीलदार राजेन्द्र ठाकुर ने बताया कि कानूनगो सेरी व सराहन (Illegal possession on forest land karsog) ने आदेशों की पालना करते अवैध कब्जे को हटाया है. उन्होंने कहा कि महाल कटोल के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी की भूमि पर एक व्यक्ति ने अवैध ढांचा खड़ा कर दिया था. जिसे पीडब्ल्यूडी और पुलिस (PWD demolished Illegal structure in Katol) की मौजूदगी जेसीबी से तोड़ा गया.

