मंडी/सुंदरनगर: प्रदेश की सर्पीली सड़कों पर वाहन चालकों की लापरवाही के कारण लगातार सड़क (road accident in SunderNagar) हादसे बढ़ते जा रहे हैं. प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. लगातार मामलों में इजाफा होता जा रहा (Volvo bus accident in SunderNagar) है. आए दिन प्रदेश में लोग सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं. हालांकि प्रशासन की ओर से लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है. बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे कम (road accident on NH 21) नहीं हो रहे हैं.

ताजा मामला जिला मंडी के उपमंडल सुंदरनगर का है. जानकारी के अनुसार रविवार सुबह 4 बजे यात्रियों से भरी एक प्राइवेट वोल्वो बस (volvo bus accident in mandi) मनाली से चंडीगढ़ की ओर जा रही थी. इस दौरान चालक ने अपना संतुलन खो दिया और बस बीबीएमबी डैहर पावर हाउस के मुख्य गेट को तोड़कर अंदर जा घुसी. इस दौरान एक कार को भी नुकसान पहुंचा है. हादसे में बस चालक की दोनों टांगें फ्रेक्चर हो गई और दो हेल्पर भी घायल हो गए. बस चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है. प्राथमिक उपचार के बाद सुंदरनगर सिविल अस्पताल से घायलों को नेरचौक मेडिक कॉलेज शिफ्ट किया गया.

मामले की पुष्टि डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार (DSP Sundernagar on road accident) ने की है. घटना की सूचना पर सलापड़ पुलिस चौकी के प्रभारी देव राज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे औक घायलों को क्षतिग्रस्त बस से बाहर निकालकर सुंदर नगर हॉस्पिटल पहुंचाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

