मंडी: दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी हिमाचल के चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन ने खुद पर हुई ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है. वीरवार को मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सत्येंद्र जैन ने कहा कि यह वही कार्रवाई है जो पिछले 7 सालों से (Press conference Of Satyendar Jain In Mandi) चली आ रही है. जब भी मैं चुनावों के दौरान पंजाब या हिमाचल आता हूं तो इस तरह के कदम उठाकर मुझपर दबाव बनाया जाता है. सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके ऊपर ईडी (ED action on Satyendar Jain) की जो कार्रवाई हुई है, वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है.



सत्येंद्र जैन ने कहा कि 6 अप्रैल को हिमाचल के इतिहास में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा रोड शो (AAP road show in Mandi) मुख्यमंत्री के गृह जिले मंडी में हुआ है. 6 अप्रैल से हिमाचल में आम आदमी पार्टी की शुरुआत हो गई है. आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी को हराएगी. सत्येंद्र जैन ने कहा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेगी और अप्रैल माह में ही वे स्वयं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सिराज में जाएंगे.

हिमाचल चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन

वहीं, उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम आम आदमी पार्टी लड़ेगी या नहीं इस पर अभी विचार किया जाएगा. पार्टी के सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी देते हुए देते हुए सत्येंद्र जैन ने कहा कि पार्टी ने 15 दिन के भीतर 3 लाख सदस्यों को (AAP membership in Himachal) अपने साथ जोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि अप्रैल माह तक 5 लाख सदस्यों को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा.