मंडी: जोनल अस्पताल मंडी (Zonal Hospital Mandi) के शौचालय में बच्चे को जन्म देने के बाद उसे मौत के घाट उतारने के मामले में (Newborn dead body found in the toilet) पुलिस ने शक के आधार पर एक नाबालिग सहित दो महिलाओं से पूछताछ की है. हालांकि नाबालिग और दोनों महिलाओं ने पुलिस के समक्ष इस मामले में किसी भी प्रकार की अपनी संलिप्तता से इनकार किया है. अब इस बात को वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित करने के लिए पुलिस ने नाबालिग लड़की का डीएनए सैंपल जांच (Police taken DNA sample of minor girl ) के लिए भेजा है.

यदि डीएनए सैंपल नवजात के साथ मैच हुआ तो फिर उक्त महिलाओं के खिलाफ आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. वहीं, नवजात की मौत की पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट भी पुलिस को प्राप्त हुई है, जिसमें बच्चे की डूबने से मौत होना बताया जा रहा है. अभी इसकी फाइनल रिपोर्ट आने वाली है. एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री (SP Mandi on Newborn dead body found in the toilet) ने बताया कि उक्त मामले में एक नाबालिग सहित दो महिलाओं को पूछताछ के लिए तलब किया था. नाबालिग का सैंपल डीएनए जांच के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

शौचालय में ही नवजात को जन्म देने और फिर मारने का अनुमान: जिन लोगों से पूछताछ की गई है, उन्होंने तो पुलिस को अभी तक सच नहीं बताया है, लेकिन अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस यही अनुमान लगा रही है कि उक्त नाबालिग को यहां पर लाया गया होगा. उसके बाद शौचालय में ही उसका प्रसव करवाकर बच्चे को पानी की केन में डालकर मौत के घाट उतार दिया गया होगा. रात को हुई इस घटना का पता अगली सुबह चला था.

