मंडी: इस समय देश में दो विचारधाराएं चल रही हैं. एक विचारधारा विलम्ब की है और दूसरी विकास की. विलम्ब की विचारधारा कांग्रेस की है और विकास की विचारधारा भाजपा की. यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच पर आयोजित रैली को (PM MODI MANDI RALLY) संबोधित करते हुए कही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां राज्य की भाजपा सरकार के चार वर्ष पूरा होने के (Four years of Jairam govt ) उपलक्ष पर आयोजित समारोह और इन्वेस्टर्स मीट की सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में (ground breaking ceremony in mandi) शामिल होने आए हुए थे.

अपने संबोधन में (PM Modi address in Mandi) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार सिर्फ अपने विकास के बारे में सोचती है, जबकि भाजपा की सरकार गरीब और आम आदमी के बारे में सोचती है. कांग्रेस ने कभी भी पहाड़ पर रहने वालों के दर्द को नहीं समझा और हमेशा विलम्ब की विचारधारा पर काम किया. प्रदेश की जितनी भी परियोजनाएं थी उन्हें कांग्रेस सरकारों ने (PM Modi targets Congress) लटका कर रखा जबकि भाजपा सरकार ने आते ही उनपर काम किया और आज यह योजनाएं बनकर पूरी हो चुकी हैं और कुछ का कार्य प्रगति पर है.

नरेंद्र मोदी ने चार वर्षों का शानदार कार्यकाल पूरा करने पर प्रदेश की जयराम सरकार की जमकर (Modi praised Jairam govt in Mandi ) पीठ थपथपाई. उन्होंने कहा कि जयराम सरकार और उनकी पूरी टीम ने गरीबों के प्रति समर्पण भाव से काम किया है और उसी का नतीजा है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में आज मंडी पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन में प्रदेश नंबर एक पर आया है (PM praises Himachal vaccination campaign) और आगे भी नंबर एक पर ही रहेगा. नरेंद्र मोदी ने कहा कि डबल ईंजन की सरकार का प्रदेश को पूरा लाभ मिल रहा है. केंद्र सरकार जो योजनाएं लागू कर रही है उनका प्रदेश में सही ढंग से संचालन हो रहा है, जिससे लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है. उन्होंने कहा कि 7 दशकों में प्रदेश में सिर्फ 7 लाख नल लगे, जबकि मौजूदा सरकार ने मात्र दो वर्षों में ही 7 लाख से ज्यादा नल लगा दिए. प्रदेश सरकार पर्यटन, पर्यावरण, धार्मिक पर्यटन और प्राकृतिक खेती सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही है.

नरेंद्र मोदी ने बताया कि 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगने का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले बुजुर्ग हैं या फिर गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, उन्हें 10 जनवरी 2022 से बूस्टर डोज लगाने का कार्य भी आरंभ कर दिया जाएगा ताकि इस गंभीर बीमारी से लोगों की रक्षा की जा सके. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने अब बेटियों की शादी की कानूनी उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है ताकि बेटियों को पढ़ाई का पूरा मौका मिल सके.

मंडी पहुंचने पर पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत मंडयाली बोली (PM Modi spoke in Mandyali) से की. प्रधानमंत्री मोदी ने मंडयाली बोली में यहां के देवी-देवताओं को नमन किया. प्रधानमंत्री के मुहं से मंडयाली सुनते ही पूरा पंडाल तालियों और सीटियों से गूंज उठा. वहीं, उन्होंने मंडी के पारंपरिक व्यंजनों का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने सेपू बड़ी, कचौरी और बदाने के मीठे की बात कही. यह बातें सुनकर मंडी के लोग प्रफुल्लित हो उठे.

इससे पहले प्रधानमंत्री ने 11 हजार करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए. मंच पर उनके साथ राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर, सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय सूचना प्रसारण व युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, सांसद किशन कपूर और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी भी मौजूद रहीं.

