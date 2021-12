करसोग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं, लेकिन यहीं पर स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर भद्दा मजाक हो रहा है. यहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र करसोग के प्रवेशद्वार पर लोगों का स्वागत कीचड़ वाले गंदे (Bad condition of Karsog main road) पानी से हो रहा है. नगर पंचायत परिधि के तहत बस स्टैंड के समीप ही करसोग-शिमला मुख्यमार्ग (BAD ROAD CONDITION IN KARSOG) पर नालियां न बनाए जाने, किचन से निकलने वाला वेस्ट पानी के साथ सड़क में पड़े गड्ढों में भर रहा है. ऐसे में यहां से वाहनों के गुजरते वक्त कीचड़ के छींटे आने जाने वाले लोगों पर पड़ रहे हैं.

हैरानी की बात है कि केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Abhiyan) के दावों के बीच नगर पंचायत तहसील मुख्यालय में ही सफाई व्यवस्था (muddy road at the entrance of Karsog) को नहीं संभाल पा रही है. हालांकि करसोग में नगर पंचायत को अस्तित्व में आए करीब आठ साल का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक विकासकार्य होना तो दूर नगर पंचायत सफाई व्यवस्था ही नहीं संभल पा रही है. यहां करसोग-शिमला मुख्यमार्ग (Karsog Shimla Highway) से होकर ही जिला मुख्यालय मंडी और रामपुर के लिए भी वाहन गुजरते हैं. इस तरह इस मुख्यमार्ग पर उच्चाधिकाररियों सहित बड़े नेताओं का भी अक्सर आना जाना लगा रहता है, लेकिन इसके बाद भी सड़क पर पड़े गड्ढों और नालियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है. ऐसे में इस लापरवाही से लोगों (public problem in karsog) के बीच में सरकार की साफ सुधरी छवि पर भी कीचड़ के छींटे पड़ रहे हैं. स्थानीय जनता सहित कारोबारियों ने प्रशासन से इस पर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है.



लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता अरिवंद कुमार भारद्वाज का कहना है कि कई बार सड़क की मरम्मत की जा चुकी है, लेकिन नगर पंचायत परिधि के तहत आने वाले इस क्षेत्र में नालियां न बनने से सारा पानी सड़क पर बह रहा है. इस कारण बार बार टारिंग उखड़ रही है. नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा गुप्ता का कहना है कि लोक निर्माण विभाग बस स्टैंड से सनारली तक सड़क को चौड़ा करने का कार्य कर रहा है. इस कारण नालियों का कार्य नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि जैसे ही कार्य पूर्ण होगा नालियों की उचित व्यवस्था की जाएगी.

