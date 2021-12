सुंदरगनर: मंडी जिले के सुंदरनगर के महावीर स्कूल में पढ़ने वाले 15 वर्षीय नाबालिग छात्र रहस्यमय परिस्थितियों में (Minor missing in Sundernagar)लापता होने का मामला सामने आया. परिजनों ने बेटे की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस थाना सुंदरनगर में दर्ज (Sundar nagar police registered a case)कराई. आशंका जताई है कि उनके बच्चे का किसी ने अपहरण (Case on kidnapping in Sundernagar)कर लिया.





सुंदरनगर पुलिस थाना में दर्ज शिकायत में प्रदीप सिंह गुप्ता ने बताया कि उनका बेटा बग्गी क्षेत्र में अपने चाचा के घर में रहता है. 6 दिसंबर को अपने चाचा के घर से सुंदरनगर स्कूल के लिए रवाना हुआ, लेकिन उसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा.उससे कोई संपर्क भी नहीं हो पाया. बेटे का स्कूल बैग दयारगी में नहर के किनारे से मिला. उन्होंने आशंका जताई कि उनके बेटे का किसी ने अपहरण कर लिया. बुधवार को मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर लिया, नाबालिग छात्र को तलाश किया जा रहा है.

