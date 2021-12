मंडी: पहाड़ी राज्य हिमाचल में सदियों पुराने मंदिर और प्रसिद्ध शक्तिपीठ (shaktipeeth of himachal pradesh) मौजूद हैं. बर्फबारी और ठंड के वजह से कई मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है. वहीं, मंडी जिले के थुनाग क्षेत्र (Thunag area of Mandi district) में स्थित प्रसिद्ध शिकारी माता मंदिर के कपाट पहली दिसंबर यानी आज से बंद (famous temple in himachal) कर दिए जाएंगे. कड़ाके की ठंड और बर्फबारी की संभावना (heavy snowfall predicted) को देखते हुए जिला प्रशासन ने शिकारी माता मंदिर (Shikari Mata temple closed) को बंद करने का फैसला लिया है.

एसडीएम थुनाग पारस अग्रवाल (SDM Thunag on Shikari Mata temple) ने बताया कि इस अवधि में आम नागरिकों के शिकारी माता मंदिर में प्रवेश के साथ-साथ यहां पर्यटकों और ट्रैकर के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध (trekking ban in himachal) रहेगा. शिकारी माता मंदिर के कपाट (door close shikari mata temple) आम नागरिकों व श्रद्धालुओं-पर्यटकों के दर्शन के लिए 1 अप्रैल, 2022 से विधिवत रूप से खोले जाएंगे.

एसडीएम ने स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि सर्दियों के मौसम में शिकारी माता मंदिर क्षेत्र में 8 से 10 फीट तक बर्फ गिरती है. वहीं, कड़ाके की ठंड व भारी हिमपात से जंजैहली-माता शिकारी मंदिर सड़क भी जाम रहती है. लिहाजा इन दिनों में जोखिम न लें और शिकारी माता मंदिर की ओर जाने का प्रयास न करें.

एसडीएम पारस अग्रवाल ने कहा कि यदि कोई भी पर्यटक, ट्रैकर और स्थानीय निवासी शिकारी माता मंदिर की ओर जाने का प्रयास करता है और उक्त आदेश की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. किसी भी आपातकालीन स्थिति में पुलिस थाना जंजैहली के दूरभाष नम्बर 01907-256740 और उप-मंडलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय थुनाग के दूरभाष नवम्बर 01907-257666 पर सम्पर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Himachal Weather Update: एक सप्ताह मौसम रहेगा खराब, भारी बर्फबारी को लेकर हिमाचल में येलो अलर्ट