मंडी: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के मामले (Drugs smuggling in Himachal Pradesh) थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन पुलिस नशा तस्करों को गिरफ्तार कर रही है, बवाजूद इसके नशा तस्कर नशे की तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं. ताजा मामले की बात की जाए तो मंडी जिले में बीना नंबर प्लेट वाली स्कूटी पर सवार को चरस की भारी खेप के साथ (Mandi Police arrested one accused with charas) पुलिस ने धर दबोचा है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस की टीम (Sadar Thana Police Team) ने थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पुरुषोतम धीमान के निर्देशों पर मंडी-कमांद सड़क पर गौसदन के पास नाका लगा रखा था. नाके के दौरान जब बीना नंबर प्लेट वाला एक स्कूटी सवार आया तो पुलिस को देखकर हड़बड़ाने लगा. पुलिस ने उसे जांच के लिए रोका तो स्कूटी से चरस की भारी भरकम खेप बरामद (Mandi police recovered charas) हुई.

नशे की खेप तौलने पर यह खेप 1 किलो 206 ग्राम निकली. वहीं, पुलिस ने तुरंत प्रभाव से स्कूटी सवार को हिरासत में ले लिया. आरोपी की पहचान विक्रम चंद के रूप में हुई है जो बल्ह का रहने वाला है. एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री (SP Mandi on Charas Case) ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

ये भी पढ़ें: नशे के खिलाफ बिलासपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चरस की खेप के साथ ढाई लाख रुपये बरामद