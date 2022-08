मंडी: प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस (rain in himachal) रही है. मंडी जिले में भी बारिश के चलते (rain in mandi) चंडीगढ़ -मनाली नेशनल हाईवे 7 मील व 9 मील के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने के बाद बंद हो (Chandigarh Manali National Highway closed) गया है. वहीं, वाया कटौला वैकल्पिक मार्ग भी टिहरी के पास पहाड़ी से पेड़ (Trees fell in Mandi) और मलबा गिरने के चलते बाधित हो गया. जिले में जारी बारिश के चलते प्रशासन को सड़क मार्ग को खोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

वाहनों की लगी लंबी कतारें: जिला प्रशासन ने कुल्लू की ओर आने -जाने वाले यात्रियों व वाहन चालकों से मार्ग बहाल होने तक यात्रा न करने की हिदायत दी है. नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गई हैं. कुल्लू-मनाली से आ रहे छोटे वाहनों को पंडोह से वाया गोहर-चैलचौक भेजा जा रहा है.

दोपहर तक बहाल करने की कोशिश: पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि मलबा हटाने का कार्य जारी है, लेकिन बारिश के कारण सड़क बहाली में दिक्कतें हो रही है. उन्होंने का कोशिश रहेगी कि दोपहर तक सड़क को यातायत के लिए पूरी तरह से बहाल किया जाए बता दें कि शुक्रवार सुबह भी पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण चंडीगढ़- मनाली नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया था. 12 घंटे बाद नेशनल हाईवे आवाजाही के लिए बहाल हो पाया था. वहीं शनिवार सुबह एक बार फिर से नेशनल हाईवे बंद हो गया ,जिस कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.