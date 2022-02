मंडी: हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए जारी आंदोलन को कांग्रेस समर्थन दे रही है. एक के बाद एक कांग्रेसी नेता पुरानी पेंशन बहाली की मांग का समर्थन करते हुए, अपनी पार्टी की सरकार आने पर इसे फिर से शुरू करने का आश्वासन दे रही है. अब पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है.

मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के आंदोलन को कुचलना चाह रही (kaul singh attacks on jairam government ) है, जिसके चलते सीएम जयराम ठाकुर (congress on cm jairam) अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन एनडीए के शासन में बंद हुई थी और कांग्रेस ने इसका विरोध किया था. अब कांग्रेस ने राजस्थान से पुरानी पेंशन बहाली की शुरुआत कर दी है और प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही इसे बहाल कर दिया जाएगा.

मंडी में कौल सिंह की पीसी

कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर पेंशन बंद हो तो फिर इसकी शुरुआत नेताओं से होनी चाहिए और यदि मिले तो सभी को मिलनी चाहिए. उन्होंने जयराम सरकार को 3 मार्च से पहले पेंशन बहाल करने का सुझाव भी दिया ताकि कर्मचारियों के आंदोलन को समाप्त किया जा (old pension scheme in himachal) सके. उन्होंने कहा कि जब पूर्व में वे राजस्व मंत्री थे तो उस वक्त जयराम ठाकुर ने बतौर विधायक सदन में चार गुणा मुआवजे की बात कही थी. आज जयराम ठाकुर खुद प्रदेश के मुखिया हैं और प्रभावितों को चार गुणा मुआवजा नहीं दे रहे हैं.

सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी आज दिन तक एक भी बैठक नहीं कर (restoration of old pension in himachal) पाई. कौल सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही चार गुणा मुआवजा प्रभावितों को दिया जाएगा. उन्होंने जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि आज सराज में 12 हेलीपैड सरकार ने बना दिए, जिनका जनता को कोई लाभ नहीं मिलने वाला. इस तरह के विकास को विकास नहीं कहा जाता.

कौल सिंह ने फिर से सीएम पर अपने ही जिले के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि मंडी जिले के भाजपा विधायक भी अब यह कहने लग गए हैं कि उनके क्षेत्र के साथ भेदभाव हुआ है. कौल सिंह ने कहा कि प्रदेश में अवैध कारोबार खूब फल-फूल रहा है और सरकार आंखें बंद कर बैठी हुई है. महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है और लोगों की तकलीफों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है.



